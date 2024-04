/FOTOGALERIE/ Po nešťstné domácí porážce v prodloužení chtěly strakonické basketbalistky uspět v Havířově, aby dostaly čtvrtfinálovou sérii první ligy zpět do Strakonic. Nepovedlo se a končí sezonu.

Play off: BK Strakonice - Havířov. | Video: Deník/Vladimír Klíma

BK Havířov - BK Strakonice 75:71 20:25, 37:42, 58:53)

Body Strakonic: Tomšovicová 21, Jeništová 14, Reisinger a Housková 9, , Bernasová 8, Pešková 6, Matoušková 3, Hauserová 1. Trestné hody: 15/11:21:18. Trojky: 31/8:25/5. Doskoky: 42:37.

Cílem strakonických basketbalistek byla účast ve Final four a útok na návrat do ŽBL. Na to vše již mohou zapomenout, sezona pro ně končí po čtvrtfinálové sérii s Havířovem.

Po domácí smolné porážce v prodloužení začaly strakonické hráčky v Havířově velmi dobře a vytvořily si po první čtvrtině pětibodový náskok, který platil i v poločase. Domácí basketbalistky však překlopily vedení na svou stranu ve třetí čtvrtině. Jihočešky se v té poslední dostaly dvakrát na rozdíl jediného bodu, ale otočit zápas se jim již nepodařilo. Sérii tak prohrály 0:2 a sezona pro ně končí.