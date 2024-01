/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po sobotní výhře nad béčkem Chomutova hostily strakoncké basketbalistky ve STARZ aréně lídra tabulky první ligy BA Sparta Praha. A vyhrály i tentokrát.

Střelecká série BK Strakonice proti Spartě Praha. | Video: Deník/Vladimír Klíma

BK Strakonice - BA Sparta Praha 76:53 (13:8, 34:17, 54:33)

Body Strakonic: A. Jeništová 13, K. Hauserová 12, M. Jánská 11, L. Housková 10, T. Soukupová 9, E. Matouškovíá 8, K. Tomšovicová 7, P. Reisingerová, A. Pešková a K. Půroková 2. Trestné hody: 22/12:32/16. Trojky: 17/6:14/3. Doskoky: 52:35. Fauly: 30:23.

Po sobotním velkém boji s béčkem Chomutova a výhře 71:56 se čekalo v duelu s lídrem tabulky pořádné drama. To se však nakonec nekonalo a skvělí strakoničtí fanoušci viděli zasloužené a jednoznačné vítězství Jihočešek.

V první čtvrtině se sice ani jednomu z týmů až tolik nedařilo v zakončení, ale ve druhé čtvrtině si domácí hráčky vybudovaly sedmáctibodový náskok, který předznamenal další výhru. Strakoňandy se však i za jasného vedení musely mít na pozoru, na palubovce Sparty na začátku sezony také v poločase jasně vedly, ale nakonec z toho byo drama.

Strakonické basketbalistky v důležitém duelu zdolaly béčko Chomutova

Doma však Jihočešky žádné drama nepřipustily. Až do poslední vteřiny hrály aktivně a nenechaly soupeřky vydechnout. Vydařilo se i několik zajímavých útočných kombinací a vedení postupně narůstalo. Kladem domácího výkonu je i to, že se do střelecké tabulky zapsaly všechny hráčky, které do utkání zasáhly.

Po výhře nad Spartou se Strakoňandy dostaly již jen bod za lídra tabulky. K ohlasům trenérky Lenky Pichlerové z víkendového dvojutkání se vrátíme.

Aktuální tabulku najdete ZDE.