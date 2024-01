/FOTOGALERIE, VIDEO/ Strakonické basketbalistky si po výhrách nad Chomutovem B a Spartou drží vysoké ambice. Tým pod vedením trenérky Pichlerové ukazuje sílu v obraně i útoku, což slibuje napínavé pokračování sezony.

Strakonické basketbalistky slaví výhru nad Spartou. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Basketbalistky BK Strakonice o víkendu zvládly dva těžké prvoligové duely s Levharticemi Chomutov B a Spartou Praha. Po dvou výhrách se v tabulce posunuly na druhé místo, jediný bod za vedoucí Spartu Praha.

Úkol skončit po základní části co nejvýše v tabulce se daří plnit. Navíc výkony proti prvním dvěma celkům tabulky dávají velkou naději do zbytku sezony. "Máme všichni po těchto dvou zápasech obrovskou radost. Dvě skvělé výhry, holky plnily to, co jsme si řekly. Skvělá obrana, slušná střelba, zajímavé akce, zkrátka super práce," hodnotila nadšeně víkendové výhry strakonická trenérka Lenka Pichlerová.

Sobotní duel s béčkem Chomutova byl možná paradoxně těžší než nedělní proti lídrovi tabulky. Ale Chomutov využil pendlů z extraligového áčka a dlouho držel všechny ve STARZ aréně v napětí. Nedělní výhra nad vedoucí Spartou naopak vypadala až moc lehce. "Sice jsme nad Spartou v poločase vedli o 17 bodů, ale bylo třeba být stále ve střehu. Na Spartě holky také v poločase hodně vedly a vedení ztratily. Tentokrát pracovaly i ve druhém poločase na jedničku a je z toho skvělá výhra," těšilo trenérku, že i v neděli pracoval tým po celých čtyřicet minut skvěle.

Navíc se proti Spartě zapsaly do střelecké tabulky všechny hráčky. Na začátku ledna proti USK Praha B stálo utkání na zkušené trojici Reisingerová - Tomšovicová - Jeništová. Tentokrát se prosadily i nejmladší hráčky v týmu. "Je skvělé, že může dát body každý. Jak postupujeme soutěží, tak i mladší hráčky ztrácejí v útoku ostych a dostávají se do zakončení. Mám z nich velkou radost," doplnila Lenka Pichlerová.

Nyní má první liga krátkou přestávku a soutěž pokračuje 10. a 11. ledna, kdy přijedou do Strakonic soupeřky z Moravy. "Hrajeme doma, ale musíme se mít na pozoru. Nejprve hrajeme s Havířovem a na jeho palubovce náš tým vysoko prohrál. Doma to chceme soupeřkám oplatit. Druhý den hostíme Olomouc, na její palubovce se nám podařilo v první polovině sezony vyhrát," doplnila k dalšímu programu svého týmu trenérka.

Aktuální tabulka první ligy má tuto podobu.