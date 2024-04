OBRAZEM: Zpod strakonických vysokých košů odcházely spokojenější hráčky Havířova

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve strakonické STARZ aréně odstartovala v pátek 19. dubna večer čtvrtfinálová série play off první ligy basketbalistek. Čtvrtý tým základní části ze Strakonic hostil pátý Havířov. Měl to být nejvyrovnanější souboj ze všech dvojic a to se také stalo. Rozhodnutí padlo až v prodloužení.

Bodová série strakonických hráček. | Video: Deník/Vladimír Klíma