Basketbalové mladší minižákyně BK Strakonice kategorie U12 se probojovaly na Mistrovství České reubliky. V konkurenci nejlepších českých klubů obsadily jedenácté místo.

Minižíkyně U12 na MČR. | Foto: Deník/ Redakce

BK Blansko - BK Strakonice 60:31 (33:17)

V první čtvrtině zápasu holky neproměnily několik jasných podkošových šancí a soupeř se měl náskok 22:7. Druhá čtvrtina byla vyrovnaná (11:10). Druhý poločas nás soupeř přejel z důvodu našeho špatného návratu do obrany, snadnými koši navyšoval svůj náskok a na hřišti byl aktivnější.

BK Strakonice - USK Praha 39:76 (11:39)

Soupeř, který si nakonec z MČR odváží broznové medaile, dokázal využít své výškové převahy. Strakoňandy ale za toto utkání zaslouží pochvalu, snažily se bojovat a rvát se o každý míč. Opět nám nejvíce vyšla třetí čtvrtina (13:16).

Prohry ve skupině nás „hodily“ do skupiny o 9.-12. místo, kde jsme se postupně utkaly s týmy Slovanka Praha, DBak Plzeň a Přerovem.

BK Strakonice - Basket Slovanka 31:73 (19:38)

Toto utkání se nám vůbec nepovedlo. Až moc jednoduchými ztrátami (kroky, přešlapy) jsme dávali soupeři míče zadarmo. Bohužel se nám nedařilo střelecky a soupeř svůj náskok zejména ve druhém poločase lehce navyšoval.

DBak Plzeň - BK Strakonice 55:40 (25:20)

Mezi prvním a druhým utkáním sobotního dne jsme měli pouze půl hodiny na to se přesunout z jedné haly do druhé a téměř hned se šlo do dalšího zápasu. Soupeř začal lépe a ujal se vedení 4:0. Naštěstí jsme se rychle vzpamatovali a a rychle skóre srovnali. Po první čtvrtině hry svítil na tabuli nerozhodný stav 11:11. V poločase vedl soupeř rozdílem pěti bodů. Ve třetí čtvrtině nám soupeř bohužel utekl a v závěrečné části jsme jen „umazávali“ jeho náskok. Škoda, pro nás hratelný soupeř, tato prohra mrzí.

TBS Přerov - BK Strakonice 28:44 (17:21)

Ve třech čtvrtinách zápasu jsme si udržovali mírný náskok. Soupeř má v týmu vysoké hráčky, které byly v obraně dost zalezlé v šestce a hrálo se velmi těžko jeden na jednoho. V poslední čtvrtině se nám díky aktivní obraně po celém hřišti dařilo získávat míče a snadno zakončovat, tuto část hry jsme jasně vyhráli 17:5 a měli radost z výhry na MČR.

Z MČR si tak náš tým U12 odváží 11. místo. Cenu nejlepší hráčka týmu převzala Nikča Bálková. Našim rodičům a fanouškům patří velké DÍKY za skvělou atmosféru, kterou v Plzni vytvářeli.

Za BK Strakonice bodovaly a hrály: Šefčíková B. 31, Bálková N. 28, Viererová J. 28, Blahovcová A. 26, Zlochová A. 23, Bálková A. 14, Šlapáková A. 9, Zemanová E. 7, Taschnerová K. 7, Zelenková S. 7, Than Bao Han 2, Tritová V. 2, Zelenková L. 1, Bartáčková C., Kazbundová G.

Autor: Zuzana Karoĺová