/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve středu 6. prosince připravil BK Strakonice pro svá dítka z basketbalové školičky, minižačky, žačky, kadetky, juniorky, ale i pro dítka prvoligových žen, které mají předškolní potěr, ve sportovní hale STARZ aréně klubovou Mikulášskou nadílku.

Mikulášská makarena. | Video: Jan Škrle

Celá akce proběhla za doprovodu nadpřirozených bytostí, skákacího hradu i DJ Františka Mareše, který skvěle mixoval hudbu pro tuto příležitost. Světelné efekty, skvělý výběr hudby, taneční kreace přítomných a nadpřirozené bytosti v podobě Mikuláše, dvou krásných andělů i dvou dospělých čertů, tak to byla ta sestava, která vnesla do dušiček dětí tu pravou adventní náladu.

Pro „baskeťačky“ byly připravené balíčky s překvapením a na oplátku Mikuláš všem sdělil, v čem mají přidat a co změnit. Zajímavostí nadílky bylo, že každé družstvo nebo jeho členky musely Mikulášovi a přítomným divákům společně zazpívat nebo zarecitovat úryvek z čehokoliv, případně předvést nějakou basketbalovou dovednost či specifický pohyb pro basket.

Změnou v Mikulášské bylo i to, že „hostesky z klubu“ roznášely zletilým divákům horký nápoj nebo kávu. Další zajímavostí, kterou organizátoři připravili, byly „soutěže ve střelbě trestných hodů“ mezi čerty a hráčkami kat. U14 – kapitánkou Veronikou Holínovou a U15 - Natálií Lysenko /ta nad čertem zvítězila a získala tak „nový zimní kožíšek“/. Poslední střeleckou přestřelku absolvoval a vyhrál nad čertem náš známý Ladislav – gratulujeme.

Chtěli bychom moc poděkovat všem přítomným, kteří dorazili v hojném počtu do sportovní haly. Dále pak všem organizátorům – zejména trenérům BK, DJ Františku Marešovi a nadpřirozeným bytostem, že přišli mezi nás. Atmosféru, prima náladu jsme si všichni do sytosti užili a již se těšíme na příští rok na viděnou s Vámi se všemi. Nám organizátorům z basketu se moc líbilo, že zase byla tato akce pořádaná společně v jeden den a čas pro všechny věkové kategorie i jejich nejbližší. MOC SE NÁM TO LÍBILO. DÍKY.

Petr Martínek, BK Strakonice