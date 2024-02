/FOTOGALERIE/ Další dvě utkání skupiny A extraligy mladších žaček absolvovaly basketbalistky BK Strakonice. Tentokrát to bylo s polovičním úspěchem.

Mladší žákyně BK Strakonice si připsaly po výhře a porážce. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

BK Strakonice - HB Basket Praha 72:43/15:13, 27:3,18:11, 13:15/

Body domácích: L. Petelová 19, B. Mrázová 17, V. Holínová 11, M. Gábiková 10, K. Zemanová 8, A. Kopecká 3, V. Hátlová, E. Čapková po 2, Magdaléna Kratochvílová 1.

Pouze úvodní čtvrtina byla herně i skórem vyrovnaná /15:13/. Druhá desetiminutovka vyzněla jasně pro děvčata od Otavy, kdy holky skvělým výkonem na obou polovinách hřiště donutily soupeřky k chybám, které pak chladnokrevně trestaly /27:3/. Holky předvedly divákům v domácí aréně pěkné kombinační akce. Stav byl v poločase 42:16. Ve druhém poločase jsme si měli možnost vyzkoušet různé technicko taktické varianty i obměny hry. S chutí si zahrálo všech 12 basketbalistek. Strakonice vyhrály jednoznačně v poměru 73:42. Holky, super výkon.

BK Strakonice - Tygři Praha 36:69 /9:15, 8:18, 10:16, 9:20/

Body Strakonic: B. Mrázová 9, K. Zemanová 8, A. Kopecká 5, M. Gábiková, V. Hátlová po 4, V. Holínová 3, N. Seidlová 2, E. Čapková 1.

Do STARZ arény dorazil jeden z favoritů A skupiny - tým Tygrů Praha. Nelítostný a tvrdý boj o každý míč byl vidět ihned od úvodního rozskoku. Vstup do utkání vyšel lépe týmu z hlavního města /vedl 10:2/. Strakoňandy však zabojovaly a koši B. Mrázové i V. Hátlové korigovaly na 9:10. V poslední minutě jsme vypadli z tempa a soupeřky se slepenými koši i proměněným trestným hodem prokousaly k výhře 15:9 po první čtvrtině. Ve druhé desetiminutovce jsme nedokázali hned v úvodu proměnit TH po samostatném vniku do koše /TH 4/0/ a soupeřky rychlými brejky rozebraly náš obranný val. Z naší obávané sestavy se v průběhu druhé čtvrtiny ke zraněné Lucii Petelové přidala i Kateřina Zemanová, takže jsme byli nuceni improvizovat. Holky bojovaly, ale šňůru 0:9 nedokázaly odvrátit. Do šaten se šlo tedy za stavu 17:33.

Do druhého poločasu jsme některé aspekty hry chtěli změnit, ale soupeřky naše klíčové opory dokázaly eliminovat. Tentokrát jsme bojovali, ale soupeř ukázal houževnatost, nasazeni, kvalitu i své přednosti /porazil i Slovanku o 7 bodů/. Nám vázl pohyb v útoku. V některých pasážích utkání jsme příliš předržovali míč a nevnutili soupeři naši typickou - rychlou a nápaditou hru. Byli jsme všude o kousek pomalejší. Trochu nás však překvapil i jinak nátlakový tým Tygrů svou hodně odstoupenou obranou. Ve druhém poločase nastoupila všechna děvčata. Utkání nám ukázalo na čem musí v další fázi zapracovat.

Je třeba zvednout hlavy, čekají nás další těžká extraligová utkání.

Autor: Petr Martínek