/FOTOGALERIE/ Strakonická STARZ aréna byla ve středu dějištěm vánočního turnaje kategorie U12. Do Strakonic přijely týmy USK Praha a BC Benešov. V turnaji se utkaly každý s každým.

Strakonická STARZ aréna hostila Vánoční turnaj basketbalistek U12. | Foto: BK Strakonice

Strakonická STARZ aréna hostila Vánoční turnaj basketbalistek U12.Zdroj: BK StrakoniceBK Strakonice – BC Benešov 52:54 (20:28)

Do zápasu jsme nevstoupili dobře, soupeř se dostal po prvních pěti minutách hry z důvodu našeho nepřesného zakončování do vedení 8:0. Poté jsme se ale probudili a po první čtvrtině svítilo na tabuli nerozhodné skóre 10:10. Oba týmy po zbytek zápasu bojovaly, snažily se hrát rychle dopředu, k vidění byly hezké útočné kombinace a hra 1 na 1. V půlce poslední čtvrtiny nám soupeř ale z důvodu špatného návratu do obrany utekl na rozdíl 11 bodů. Strakoňandy ale zaslouží pochvalu, bojovaly až do samotného závěru zápasu, rozdíl se nám podařilo snížit na dva body, otočit skóre už se nám bohužel nepodařilo.

USK Praha – BC Benešov 60:58 (30:28). Tento výsledek dával strakonickým hráčkám naději na vítězství v turnaji. Bylo třeba porazit USK Praha o tři a více bodů.

USK Praha – BK Strakonice 53:74 (28:34)

Běhavý, bojovný zápas, který se nám povedl. Hráli jsme rychle dopředu, týmová spolupráce fungovala. Do poločasu jsme si vytvořili náskok 6 bodů, který jsme ještě ve druhém poločase dokázali navýšit. Všechny hráčky si zaslouží za bojovnost a nasazení pochvalu. Nejlepší hráčkou z našeho týmu na turnaji byla vyhlášena Nikča Bálková.

Body Strakonic: Bálková N. 23, Šefčíková B. 18, Blahovcová A. 17, Vierevová J. 16, Jeništová K. 10, Zlochová A. 9, Zelenková S. 8, Valíčková T. 6, Zelenková L. 6, Zemanová E. 4, Bálková A. 4, Šlapáková A. 3, Bartáčková C. 2.

Konečné pořadí: 1. BK Strakonice, BC Benešov, 3. USK Praha.

Turnaj zpestřila střelecká soutěž, kterou vyhrál tým USK, druhé domácí BK, třetí skončil Benešov.

Autor: Zuzana Karoĺová