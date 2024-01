O prvním lednovém víkendu čekaly na basketbalové mladší minižákyně BK Strakonice dva kvalifikační zápasy o postup na květnové MČR kategorie U12, kde bude startovat 12 nejlepších týmů z České republiky.

Mladší minižákyně U12 zvládly kvalifikaci o MČR. | Foto: BK Strakonice

Mladší minižákyně U12 zvládly kvalifikaci o MČR.Zdroj: BK StrakoniceTigers Basket ČB – BK Strakonice 47:70 (19:38)

První sobotní zápas této kvalifikace se odehrál na půdě soupeře. Do zápasu holky vlétly výborně a hned první čtvrtinu vyhrály jasně 4:22. Po celou dobu zápasu Strakoňandy makaly a praly se o každý míč. Dařila se rychlá hra dopředu, v tomto zápase si holky dokázaly vytvořit náskok 23 bodů na nedělní odvetu.

BK Strakonice – Tigers Basket ČB 71:32 (30:26)

Do odvety v naší STARZ aréně hráčky nastoupily až moc ustrašeně, nebyly úspěšné v zakončování a chybami v obraně nám soupeř svou aktivní hrou utekl na rozdíl sedmi bodů. Do poločasu ale holky skóre otočily a ujaly se čtyřbodového vedení. Druhý poločas byl již v naší týmové režii. Zápas to nebyl vůbec tak jednoduchý, jak by se mohlo při pohledu na závěrečné skóre zdát. Všechny hráčky zaslouží za své nasazení, týmovou spolupráci a bojovnost velkou pochvalu. Mladší minižákyně BK Strakonice vybojovaly postup na MČR, které se bude konat začátkem května v Plzni.

Bodovaly a hrály: Bálková N. 30, Šefčíková B. 24, Blahovcová A. 13, Zelenková S. 10, Bálková A. 9, Viererová J. 8, Taschnerová K. 8, Zemanová E. 7, Jeništová K. 7, Zelenková L. 5, Zlochová A. 5, Šlapáková A. 5, Valíčková T. 4, Bartáčková C. 4, Tritová V. 2.

Aotor: Zuzana Karoĺová