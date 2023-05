Již přes čtyři desetiletí nabízí americká značka Ford model Ranger. Nyní rovněž na evropský trh přichází nová generace. Verzi Wildtrak s šestiválcovým turbodieselem jsem již mohl vyzkoušet jak na tuzemských silnicích, tak i v terénu.

Čím dál více Evropanů dostává americké chutě. Tím mám na mysli nejen to, že jíme stále více hamburgerů, ale například i to, že stoupá obliba vozů s karosérií pick-up.

Ten s označením Ford Ranger je sice na americké poměry stále poměrně malý, ale v Evropě patří k vůbec největším osobním autům. Nynější generace totiž na délku dosahuje 537 centimetrů, což už může znamenat slušné problémy při hledání parkovacího místa. Na druhou stranu má zvětšení rozměrů samozřejmě řadu pozitiv.

Například se zvětšil jak prostor pro cestující v kabině, tak i plocha korby. Na tu jeď možné naložit europaletu na šířku. Zároveň se díky posunutí přední nápravy vpřed vylepšily nájezdové úhlu pro jízdu v terénu. Mohl jsem si to vyzkoušet na terénním polygonu v Bělé pod Bezdězem, kde je nasimulován středně těžký terén, včetně řady prudkých sjezdů a výjezdů. Také se tu dá projet brodem nebo úsekem s hlubokým pískem.

Zatím jsem mohl usednout do verze s označením Wildtrak. To je takový poměrně "navoněný" pickup, který je ale slušně připraven také pro vjezd do bláta a jiných náročných terénních podmínek. Zákazníci ji mohou získat jak se šestiválcovým třílitrovým turbodieselem (právě tu jsem zkoušel), tak i s dvoulitrovým přeplňovaným vznětovým agregátem. Tento vůz má přiřaditelný pohon všech kol a je možno využít také uzávěrku zadního diferenciálu. Řazení za řidiče obstarává desetistupňová automatická převodovka.

Interiér s prošíváním oranžovými nitěmi vypadá velmi dobře. Dominantou je obří, na výšku orientovaný centrální displej. Na něm se, pokud stisknete příslušné tlačítko na centrální konzoli, promítá obraz z přední kamery. To se v terénu hodí velmi často. Například, pokud šplháte do prudkého svahu a skrze čelní sklo vidíte jen oblohu. Nebo naopak, když se před překlopením auta do sjezdu potřebujete ujistit, kam budou v příštích okamžicích směřovat kola.

Některé ovladače jen na displeji

Jen jsem byl poněkud nesvůj z toho, že zatímco pro volbu režimů pohonu všech kol (odpojení přední nápravy, automatické čtyřkolky nebo naopak třeba čtyřkolky s redukcí) a ještě pro zapnutí "podrežimů", kterými jsou bláto, písek, tažení přívěsů, atd., je k dispozici skutečné tlačítko, pro zapnutí asistenta sjezdů ze svahu nebo uzamčení zadního diferenciálu je ale zapotřebí se trefit prstem na ikonku na displeji. Naštěstí pro ovládání klimatizace jsou pod displejem normální "knoflíky".

Při mé jízdě na polygonu panovalo sucho, tudíž se ani vůz obutý do běžných silničních pneumatik nedostal nikde do úzkých. Líbil by se mi také kultivovaný a poměrně tichý chod motoru a bezproblémové řazení převodovky.

Ještě větší překvapení přináší lidem, kteří jsou zvyklí na jízdní vlastnosti terénních pickupů, nová generace Rangeru při jízdě na silnici. Ttřeba také nové uchycení zadních tlumičů dále od podélné osy vozu a další technické změny přinesly výrazně kultivovanější a stabilnější jízdní projev na asfaltu. Ani na hrbolaté vozovce se už auto nekymácí, v zatáčkách přesmíru nenakládá a při řízení a brzdění už je v tomto směru téměř shodné s velkými SUV. Ty přitom ale mají samonostnou karosérii, zatímco tady jde stále o auto s žebřinovým rámem.

Proto také můžete na korbu naložit celou tunu. Při vymýšlení této části vozu konstruktéři zúročili množství poznatků z dřívějšího vývoje i požadavků zákazníků. Líbil se mi třeba schůdek v boční části nárazníku, který usnadňuje přístup do korby, metr zabudovaný přímo do hrany výklopného čela, zásuvky pro dobíjení akumulátorového nářadí, nebo výstupky v bocích, díky nimž si lze podle vlastní potřeby z dřevěných latí udělat jakýsi organizér prostoru korby.

Kromě této i designově lákavé verze Wildtrak Ford nabízí zákazníkům i pracovní varianty s označením XL a XLT. Cena nejlevnější verze bez DPH začíná na 990 tisících.

Na opačném konci cenového spektra pak jsou (kromě popisovaného Wildtraku), který stojí s dvoulitrem 1 308 000 a s třílitrem 1 392 000 Kč, je tu pak ještě daleko více silničně orientovaná varianta Platitun. Ta vyjde na nejméně 1 453 000 Kč (opět jsou všechny ceny bez DPH).

Úplně specifickou kategorií pak je Ranger Raptor. Ten je spíše hračkou pro ty, kteří si chtějí opravdu užívat těžký terén v plné rychlosti. I proto má zcela jiný podvozek, který umožňuje naložení nákladu pouze šest set kilogramů namísto tuny u jiných variantú a hlavně výkonnější agregáty. Benzinová varianta poskytuje k využití až 292 koňských sil. Cenovka pak je na úrovni 1 593 000 Kč bez DPH.