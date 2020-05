Problémy týkající se životního prostředí, sociální a správní oblasti jen tak neodezní. Některé širší důsledky pandemie budou dobré pro společnost, jiné špatné. Časem budou muset podniky přehodnotit svou skutečnou odolnost vůči možným šokům, ať už jde o viry, klimatickou změnu, či jiné otázky.

Masivní snížení letecké dopravy bylo pro klima pozitivní díky krátkodobě nižším emisím skleníkových plynů. Může se také stát, že regulátoři přestanou vyžadovat, aby letecké společnosti létaly téměř prázdnými letadly k udržení svých letištních časů pro odlety a přistávání, jak je tomu dnes.

Wai-Shin Chan

vedoucí centra pro změnu klimatu v mezinárodní bance HSBC



Dříve pracoval jako manažer fondu, kde se centrálně podílel na integraci otázek týkajících se životního prostředí, sociální a správní oblasti (ESG) do procesu investičního rozhodování.



Je bývalým výkonným ředitelem společnosti ASrIA (Asociace pro udržitelné a odpovědné investice v Asii).

Možná také přehodnotíme, odkud získáváme čerstvé potraviny: nižší letecký dovoz ze zahraničí může podpořit místní producenty. Letošní narušení dodavatelských řetězců může firmy také přimět k hledání místních alternativ. Více online schůzek – dokonce i konferencí – znamená méně cestování, které má na naší uhlíkové stopě největší podíl.

Díky častější práci z domova budeme méně dojíždět, a tím pádem i produkovat méně emisí a znečišťovat tak své okolí – zejména pokud jde o silniční provoz. Jakékoli úspory plynoucí z nižších nákladů na chlazení a vytápění pracovišť s méně zaměstnanci budou ale vyrovnány vyššími náklady na regulaci teploty v domácnostech.

Efekt nárůstu objednávek potravin přes internet je také smíšený: Emise, které vyprodukují dodávky při rozvozu, pravděpodobně vynahradí méně cestování spojeného s osobními nákupy. Musíme ovšem také přihlédnout k vyšší spotřebě krabic a tašek.

Zpomalení průmyslové výroby v důsledku šíření Covid-19 způsobilo, že továrny spotřebovaly méně energie a vyprodukovaly méně skleníkových plynů. To je ale pouze dočasné. Když se výroba obnoví, emise se pravděpodobně vrátí nazpět kvůli rostoucí poptávce po energiích a snaze továren dohnat výpadky.

Vládní opatření k podpoře ekonomiky se také mohou soustředit na krátkodobé oživení prostřednictvím pomoci průmyslovým odvětvím, která produkují více emisí. V době, kdy se politická pozornost upíná k léčbě nakažených a zabránění šíření viru, může nastat odliv zdrojů pro řešení dlouhodobých problémů, jako je změna klimatu.

To by mohlo zpomalit přijímání opatření týkajících se klimatu a oslabit politickou vůli posílit závazky pro zlepšení životního prostředí v roce 2020.

Covid-19 také možná povede k přezkoumání odolnosti zdravotnického systému po celém světě. Čtvrtina zaměstnanců v USA nemá nárok na placenou pracovní neschopnost. Firmy a regulátoři se možná zaměří na to, jaké benefity zahrnují smlouvy se zaměstnanci v oblasti služeb a jak jsou placeni pracovníci s termínovaným kontraktem.

Poté, co se velká část zaměstnanců musela uchýlit do karantény, mohou zaměstnavatelé více podpořit flexibilní pracovní dobu. A nárůst počtu lidí vykonávajících každodenní úkoly online by mohl v průběhu času vést i ke zlepšení digitální úrovně. Prozatím však nejvíce utrpí ti, kteří nemají přístup k internetu.

Koronavirus ovlivní i správu a řízení firem. Konkrétně může vést k většímu zadlužení, zpožděným auditům, neúplným zprávám, pozdě podaným přihláškám nebo zdrženým oznámením. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku, investic nebo goodwillu se mohou podepsat i na budoucích ziscích a dividendách.

Až tedy hrozba Covid-19 začne odeznívat, objeví se otázky, jak jsou podniky vůči budoucím šokům doopravdy odolné, včetně jejich přístupu k životnímu prostředí.