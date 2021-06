Hlasy Deníku.Zdroj: Deník

Představte si, že letíte z dovolené a unesou s vámi letadlo. Přesně to se stalo cestujícím z Atén do Vilniusu. A nebyli to islámští teroristé, ani IRA, ani kriminálníci bažící po výkupném.

Byl to únos zorganizovaný běloruskou vládou, která pod záminkou údajné bomby na palubě letadla donutila přistát civilní letadlo v Minsku a zadržela na jeho palubě jednoho z cestujících - novináře Romana Prostaseviče, který v současnosti žije v Litvě.

Bývalý běloruský novinář, který dlouhodobě kritizuje Lukašenkův režim, a proto je mu trnem v oku. Teď mu hrozí v extrémním případě až trest smrti.

Celá situace je o to bizarnější, že běloruský režim nejen neváhal nasadit vojenskou stíhačku k zastrašení oponenta, ale ještě se nebál ohrozit nic netušící cestující na palubě civilního letadla.

Minsk tak porušil asi vše, co je vůbec možné. Na prvním místě naprosto pošlapal, jak je bohužel jeho zvykem, respekt ke svobodě slova a svobodě vůbec.

Podvedl piloty letadla a pod vymyšlenou záminkou je donutil (pod hrozbou zásahu ze strany stíhaček!) přistát v Minsku.

Jakub Kulhánek, ministr zahraničních věcí ČR

Porušil mezinárodní pravidla civilního letectví způsobem, který nemá v historii civilního letectví obdoby. Ani za studené války se nestalo, že by se tímto způsobem unášela letadla jen proto, že v nich cestuje nějaká nepohodlná osoba.

Proto například britský poslanec a předseda Výboru pro zahraniční záležitosti Tom Tugendhat tyto události označil rovnou za “vzdušné pirátství”.

Tak se nechová civilizovaná země. Takové chování se nesmí a nebude tolerovat! Bělorusku hrozí vyloučení z ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví), a i kdyby k vyloučení nedošlo, evropské země mohou mít problém povolit běloruským letadlům přelet nad svým územím a především se budou vyhýbat Bělorusku jako takovému.

Protože normální země a normální letecké společnosti nebudou riskovat, že to Minsk provede znovu. Protože nikdo nechce, aby některá země tento únos napodobila. Nikdo nechce, aby se z cestování za prací, studiem, poznáním nebo odpočinkem stala noční můra, které se cestující budou bát. Už samotný covid přeci uštědřil leteckému cestování citelnou ránu.

Postup Běloruska je naprosto nepřijatelný a zaslouží si nejpřísnější odsouzení. A v závěru si dovolím být poněkud nediplomatický: Bělorusku dnes hrozí, že se dostane do ještě hlubší izolace, ale je to vina jeho vlády, která kašle na zákony, na morálku i na zájmy a práva vlastních lidí.

