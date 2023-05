Martin Komárek | Foto: Deník

Zdeněk Nekula má twitter. A používá ho svižně, aby se někdo dověděl, že je ministrem. A zemědělství k tomu. Nově se vyznal, že s obchodními řetězci jedná o cenách. A hned dospěl k výsledku: V Lidlu bude mouka za dvanáct devadesát! Prý když se chce, tak to jde.

Vyhověli si vzájemně. Pan Nekula si šplhne u lidu i u Lidlu. Lid bude rád, že mu vláda zajistila levnou mouku a Lidl se určitě nebude zlobit, když mu vládní úředník udělá pěknou reklamu. Takový bartrový obchod.

Vláda se udělá, nebo oddělá

Vážněji: Ministru zemědělství sluší snaha snížit ceny potravin. Akce v supermarketech jsou hezké nadvakrát. Jednak lidem něco ušetří, jednak je do obchodu přilákají. Jenže ani jedno ani druhé nic neřeší. Celkově je u nás jídlo v supermarketech ve srovnání s blízkými zeměmi předražené. Ostatně bylo i před současnou zničující inflací. Ani za jedno ani za druhé tato vláda nemůže. Musí to však řešit úplně jinak, než jednou slevičkou pípnutou do světa příslušným potentátem.

Tím bychom mohli skončit, leč nejde to.

Zdeněk Nekula ukázal nejen své vyjednavačské mistrovství, ale i svérázný smysl o humor. Udělal si pekelnou švandu z toho, že na jednu stranu chce zakázat konopnou látku CBD, a na druhou stranu nechce zdražit víno. Doslova napsal:

„Podporuji“ přiměřené užívání návykových látek, samozřejmě s nadsázkou, pouze za dvou podmínek:

- tiché víno bude i nadále mít nulovou spotřební daň

- ty „návykové látky“ musí pocházet od moravských a českých vinařů“

Úřednická vláda, to nejlepší, co mohlo Slovensko potkat

Zase: Nic proti moravskému a českému vínu. Nic proti tomu, že zůstane na rozdíl od jiných poživatin relativně laciné. Nic proti tomu, že se ministr pokouší o amatérskou legraci, veselý občan snad skousne i balíček, který mu ještě ukousne z příjmů.

Možná ale těch návykových látek bylo v tomto případě moc.

CBD totiž podle dostupných zpráv závislost nezapříčiňuje. Naopak má značné léčivé účinky. Navíc je dokonce protidrogový koordináto, pro regulovaný obchod i s dalšími konopnými produkty. Ty jsou už teď běžně dostupné na šedém trhu a stát z toho nic nemá.

Naopak na alkoholismu zoufale tratí. Léčba alkoholiků placená ze solidárního zdravotního pojištění je drahá. Těžko vyčíslitelné jsou pak rodinné tragédie, včetně vražd, které jsou důsledkem chlastu. Zničené životy a kariéry.

Co je stáří?

Ano, ministr má pravdu: Pokud budeme pít víno uměřeně, nic z toho se nám nepřihodí. Totéž ale platí o kořalce, marihuaně a LSD. Vzniká tak podezření, že pan Nekula chce mít levné víno nejen proto, že se bojí lobbistů, ale proto, aby měl inspiraci pro své tweety.