Nejen feministky si často stěžují, že česká media údajně opomíjejí ženy- političky. Prý se jim málo věnují, a pořád píší jen o mužích politicích. Pokusím se zmíněný nešvar do jisté míry napravit.

Autor je právník a publicista

Připomeňme, že dřívějším „fingovaným“ zákazem účasti na volbách z důvodu covidové karantény, se o ně podařilo vzbudit relativně nevídaný zájem veřejnosti.

Připomeňme, k senátním volbám běžně chodí okolo 15 procent oprávněných voličů. Zejména příbuzní a bývalí spolužáci kandidátů. Avšak potom co úředníci z Ministerstva vnitra počátkem léta pohrozili, že by lidé v těchto volbách nemohli hlasovat kvůli COVID 19, ihned stoupl zájem. Za tento „reklamní trik“ by se nemusel stydět ani Marek Prchal či Jakub Horák.

Naštěstí to vypadá, že volit budeme moci, skoro tak jako dříve, takže naše ústavní práva nebudou pošlapána.

Jako Brňáka (dlouhodobě čtoucího Brněnský Deník – Rovnost) mne zaujal zdejší volební obvod, kde mimo jiných kandiduje paní Anna Šabatová.

Ano, bývalá veřejná ochránkyně práv byla a je nepochybně žena interesantních životních osudů. Jako (v principu konzervativního) právníka mne zaujal jeden opomíjený aspekt této kandidatury. Dávejte čtenáři, prosím, pozor. Belzebub se skrývá totiž v detailech.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Legendární Annu Šabatovou oficiálně navrhuje hnutí Senátor 21, hnutí Idealisté a Zelení.

K jádru volebního pudla: Senátor 21, není to jednoznačně sexistický název implikující, že žena nemůže být senátorem? Proč se korektněji nenazývá např. Senátor a Senátorka 21?

Stejně tak další spolunavrhující hnutí "Idealisté" - nepodsouvá se většině adresátů tohoto sdělení, že žena nemůže být „idealistkou“, ale jen vypočítavou mrškou?

Byl bych moc velkým idealistou, jestliže bych si přál, aby se hnutí genderově korektně přejmenovalo? A v neposlední řadě Zelení, ergo kladívko, snad i žena může být ochránkyně přírody s politickými ambicemi.

Není zde té (jak se dnes moderně říká) toxické maskulinity i na české a moravské poměry příliš? Navíc u kandidátky, která má v erbu boj proti diskriminaci?

Není nakonec pod svícnem tma?

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.