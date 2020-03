Nečekané půvaby karantény

Báli jsme se toho víc než nákazy. Že nebudeme moci žít po svém. Že nás čekají buzerace a otravování. Uběhl týden, Babiš třikrát luskl prsty a je to tady. Je to lehčí, než jsme čekali, pokud jsme zdraví. A nejen to. Karanténa má spoustu nečekaných výhod. Mnohé zvyky totiž můžeme změnit k lepšímu.

Satira Martina Komárka | Foto: Deník/Jiří Bušek