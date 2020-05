Doteď jsem hájil vládu a omezení plynoucí ze zvolené – přísné – strategie boje s pandemií. Byla diskutabilní, ale byla to strategie. Kritizoval jsem jenom některá opatření ekonomické "pomoci" a hlavně složení týmů na pokrizovou obnovu ekonomiky, protože jsou šité na míru velkému byznysu a ostatní utřou. Teď už ale vládě nerozumím.

Foto: Deník

Poté, co ve čtvrtek pražský Městský soud zrušil čtyři nařízení Ministerstva zdravotnictví omezující volný pohyb lidí a maloobchod, dal vládě do pondělí na to, aby zjednala nápravu. Soudce zpravodaj výslovně uvedl, že se nezabýval správností, ale pouze zákonností, nezrušil tedy ta opatření proto, že by mu přišla moc přísná, ale proto, že má na ně ze zákona v nouzovém stavu právo jen vláda jako celek, a ne jednotlivé ministerstvo.