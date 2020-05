Pražské komunální trio Kolář-Novotný-Hřib, t.č. již pod ochranou policie, předstírá, že vede hrdinnou válku s Ruskem. Náměstí Borise Němcova, pomník Vlasovcům, odstranění Koněva a během výročních dnů konce války nejnověji objev primátora, že Rudá armáda přijela do Prahy už osvobozené. Mezitím podle časopisu Respekt přijíždí údajně z Ruska muž s ricinem, který je podle prezidenta projímadlem, podle listu však ohrožením všech tří bojovníků na životech. Tajným službám sdělil to anonym, únik zprávy je nyní vyšetřován. Tolik vcelku známá fakta.

Foto: Deník

O fakta však ve všech těch sporech moc nejde, jsou to rozporné historické otázky. Kolář (TOP 09), Novotný (ODS) a Hřib (piráti) mezi sebou hlavně vedou boj o pražské liberální voliče. A ti jsou ve své většině proevropští, proameričtí a léta latentně protiruští. Je dobré si přiznat, že Putinův režim je v mnoha ohledech odpudivý. To ale i Trumpova politika třeba. Hlasy u liberálů ale nese „boj s Ruskem“, ono je v očích liberálního elektorátu ohrožením Evropy, demokracie a svobody. Není jen cizí a jiné, je zlé, je to nepřítel a chce nás zničit.