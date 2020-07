Trápení bez konce

Vysokoškolačky, které nastartovaly před mateřstvím kariéru, nebo úspěšné podnikatelky jistě nemají své ratolesti o nic méně raději jen proto, že se chtějí vrátit do práce třeba už po roce na rodičovské. A zajisté je spousta žen, jež by chtěly pečovat o dítě do čtyř let, ale kvůli finanční situaci musejí do práce daleko dřív. Všechny ale musejí řešit otázku, kdo se o jejich dítě postará.

