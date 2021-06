Profesor Petr Arenberger byl ministrem zdravotnictví 48 dní. Trumfnul tak profesora Romana Prymulu o sedmnáct dní. Čím to, že nezpochybnitelní odborníci v exponovaných politických funkcích selhávají? Zapomněli, že jde o veřejné působení, denně podléhající kontrole médií a opozice. Ani jeden to neustál, Prymula porušil návštěvou restaurace vlastní přísné opatření, Arenberger se zapletl do objasňování svých majetkových poměrů. Při oznámení své rezignace mluvil o mediálním lynči, ale to je absurdní pohled.

Pokud politik nemá co skrývat, novináři mu dají pokoj. Například prezidentu Zemanovi vyčítají chování, postoje, změnu názorů či kancléře bez prověrky, ale po celou dobu jeho kariéry neměli důvod šťourat se v tom, co vlastní a jak k tomu přišel. Nic neskrýval a nikdy se šejdrem neobohatil. Avšak nesrovnalosti v Arenbergerových přiznáních, cinknutá koupě lukrativního pražského bytu, pronájem nemovitosti nemocnici, jejímž je šéfem, či příjmy z klinických studií, doslova volaly po otázkách. Jeho demise je logická, před volbami si Andrej Babiš nemohl dovolit opoziční tlak směrem, který zavání střetem zájmů, což je pro něj extrémně citlivé téma. Kdyby na ministerstvu nechal Jana Blatného, podobné kiksy by řešit nemusel.

Arenbergera má vystřídat Adam Vojtěch, který je poslancem za ANO a bývalým ministrem zdravotnictví. Nutno podotknout, že tento právník byl do propuknutí pandemie úspěšným šéfem resortu. Soustředil se na elektronizaci zdravotnictví i jeho finanční stabilizaci. Přirozeně se pohybuje ve sněmovním prostředí, což se mu nyní může hodit. Opozice mu zajisté oprávněně bude vyčítat, že v první fázi krize nezajistil dostatek ochranných pomůcek a pak je nakupoval draze, že se zbavil odborníků typu Rastislava Maďara, nebo podlehl premiérově tlaku při zbrklém zářijovém rozvolňování. To už je ale pryč, nyní je prioritní očkování a návrat k normálu. To Adam Vojtěch, který musí kariéru diplomata ve Finsku zatím odložit, zvládne. Vrací se na místo činu, jež zná. Bude-li chytrý, okamžitě obnoví spolupráci se skupinou MeSES.

Obecně ale platí, že Andrej Babiš je se svou personální politikou už poněkud k smíchu. Nikdo s ním nechce dělat, protože všem do toho od rána do večera mluví. Adam Vojtěch to akceptoval, ale v září už toho měl i on plné zuby a rezignoval. Uvidíme, zda se jako nedávno jmenovaný předseda představenstva Krajské zdravotní v Ústeckém kraji patřičně zocelil.