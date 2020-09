Je zasáhla covidová pandemie nejbrutálněji. O práci přišla pětina z nich, třetině klesl příjem pod deset tisíc korun. S tím se nedá vyžít, natož když máte dvě děti a exmanžela, který neposílá alimenty. Od července navíc musejí při žádosti o příspěvek na bydlení dokazovat, že otec dítěte s nimi v domácnosti nežije (takové potvrzení se od násilníků či záletníků shání vskutku levou zadní). Přesto se samoživitelé od státu nedočkali ani koruny navíc.

Návrh STAN, aby jim poslal jednorázový příspěvek šest tisíc korun, vláda odmítla. Víme, že takových rodičů je zhruba 150 tisíc, takže státní kasu by to vyšlo na necelou miliardu korun. Za těch několik tisíc se dá pořídit školní výbava pro prvňáka, zaplatit kroužek nebo zimní bunda a boty. Matky bez partnerů jsou na tom opravdu bídně a ony i jejich děti, které nic nezavinily, by si pomoc zasloužily.

Jenže žádné „děckovné“ nedostanou, protože nejsou voličsky tak zajímavou skupinou jako důchodci.