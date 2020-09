Že za oficiální zahraniční politiku České republiky je odpovědná vláda a spoluzodpovědný prezident a že návštěva předsedy Senátu a senátní delegace byla součástí diplomacie parlamentní, která je prostě něco jiného. Miloš Vystrčil na Tchaj-wanu nezastupoval Českou republiku a nevyslovoval tam její oficiální stanoviska, ale vyjadřoval stanoviska svá a druhé komory českého parlamentu.

Tento rozdíl je velmi důležitý a kdo se tváří, že ho nechápe, tak to dělá proto, že to pochopit nechce. Proto jsou pomýlené argumentace jak Čínské lidové republiky, tak nedělní pohledy prezidenta Miloše Zemana i premiéra Andreje Babiše, kteří považují Vystrčilovu cestu za snahu o posun v oficiální české politice vůči Pekingu. Není tomu tak a i sám předseda Senátu dbal úzkostlivě na to, aby to i před tchajwanskými představiteli takto neprezentoval.

Ne kvůli komunistické Čínské lidové republice, ale kvůli Tchaj-wanu, který by měl vědět na čem je. A měl by počítat s tím, že cesta z izolace, do níž ho dostala pevninská Čína a její stále agresivnější režim, bude dlouhá, obtížná a nebude bez nebezpečí. Že má Tchaj-wan sympatie nejen Vystrčila, ale i mnoha dalších Čechů a části obyvatel svobodného světa, ale že musí udělat na diplomatické, vojenské a dalších úrovních ještě hodně práce, aby jeho snaha dostat se ze sevření čínské diktatury byla úspěšná.

Sen o tom, že jednou celá Čína bude jako dnes Tchaj-wan, demokratická a svobodná a že pak nebude důvod, aby tu byly dvě různé země, nebo že to naopak nebude vůbec vadit, se bohužel vzdaluje.

Ne proto, že se mění Tchaj-wan, ale proto, že se mění pevninská Čína. Čína, která se stává stále více nebezpečnou diktátorskou zemí, nebezpečnou nejen svým občanům, ale i svému okolí, celému světu. Vystrčilův počin, který v této těžké situaci podal Tchaj-wanu přátelskou ruku a povzbudil tamní obyvatele v oddanosti našim západním hodnotám, má velký význam.

A to přesto, že českou zahraniční politiku vůči Číně, ani Tchwaj-wanu nezměnil a ani změnit nechtěl. Na to by totiž musel být ve vládě, nebo na Hradě.