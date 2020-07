Duda bude prezidentem, Polsku zbývá už jen Gowin

Je to poměrně nenápadný muž, jehož jméno, ani jméno jeho strany Porozumění mimo hranice Polska téměř nikdo neznal. A to přesto, že Jaroslaw Gowin byl roky vicepremiérem vlády a ministrem školství. Bylo to dáno tím, že sjednocená pravice pod vedením Práva a spravedlnosti vypadala jako jednolitý blok, který pod taktovkou svého vůdce Jaroslawa Kaczynského fungoval jako hlasovací stroj.

Luboš Palata. | Foto: Deník