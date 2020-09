Dalo se to čekat. Přesto šlo prohlášení čínského ministra zahraničí Wang I, v němž předsedovi českého Senátu pohrozil větou „přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus“, za hranu v diplomacii přijatelné rétoriky. Miloš Vystrčil mohl čekat, že se čínským komunistům nebude návštěva demokratického Tchaj-wanu líbit. Ale vyhrožovat takto druhému nejvyššímu českému ústavnímu činiteli je od Pekingu krátkozraké. Navíc v si-tuaci, kdy si s podobným vyhrožováním čínské ambasády spojuje část Čechů předčasný skon Vystrčilova předchůdce Jaroslava Kubery.

Foto: Deník

Čínští komunisté prohrávají v Česku už několikáté kolo. První projeli, když naslibovali hory doly v podobě obřích investic, z nichž nezůstalo kromě Slavie skoro nic. Další prohrávají nyní, kdy se zdejší ambasáda chová, jako kdyby jí to Česko patřilo. K tomu Peking nic ne-opravňuje. I z obchodního hlediska potřebuje víc Čína Česko, nikoli obráceně. To Číňané k nám vyvážejí, my k nim zanedbatelně. To Čína ve Wu-chanu vzniklým koronavirem brutálně poškodila Česko a celý svět. A pokud má Čína pocit, že má nad Českem navrch, nad naším NATO a naší EU navrch nemá a mít nebude.