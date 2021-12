Tím podivným dědictvím je vyhláška o povinném očkování. A ďáblův prst nespočívá ve věci samé, nýbrž právě v tom, jak s tím mají noví vládci naložit. Je to mina, kterou Babiš nastražil, jak to ustupující armády dělají? Nebo dobrodiní, které nástupcům poskytuje?

Očkovací tým Bafia-Fiaba

Povinné očkování je správná věc. Proč? Účinnost vakcín je zřejmá. Vedlejší účinky, jakkoli mohou být pro jednotlivce nepříjemné, jsou z hlediska celku zanedbatelné. Lze téměř s jistotou říci, že čím víc lidí bude očkováno, tím méně nejohroženějších v covidové sezoně umře. Nehledě na to, že zůstanou otevřené restaurace, kultura a sport.

V čem je tedy problém? Za prvé se lze donekonečna přít o to, komu povinnost uložit. Za druhé se ozve velmi vlivná menšina zarytých odpůrců vakcinace. To může vládu, jakoukoli, těžce poškodit.

Otázka, zda povinně očkovat lidi v „první linii“, jako jsou zdravotníci či pečovatelé, je akademická. Samozřejmě že ano a Babišův tým to měl nařídit už dávno. Je dobře, že nová vláda tuto část vyhlášky nezruší.

Slovensko už hodilo ručník do ringu. Náš to brzy čeká

S šedesátníky plus je to složitější. Můžeme něco nařizovat dospělým dle věku? Příklady samozřejmě jsou. Například přezkum řidičských licencí či maximální věk pro práci soudců či biskupů. Ošemetné to však je. Fialova vláda by však neměla ustupovat, ale přitvrdit.

Očkovací povinnost pro všechny je medicínsky správná a zároveň demokratická. Na vládu, která ji zavede, se snese sprška splašků. Za rok jí však budou blahořečit všichni včetně oněch lejnometčíků.