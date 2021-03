Zemi teď rozdělují dětská hřiště. Spor o ně není tak jednoduše řešitelný jako spor lidí, kteří jsou ohleduplní, a těch, kdo na ohleduplnost kašlou. I dva úplně normální, racionální jedinci mohou mít zcela odlišný názor právě na ta hřiště. A do krve se přít.

Foto: Deník

Jeden vidí místo rejdících dětí rejdit zhmotněný covid. Druhý vidí naopak v rejdišti oblepeném červenobílou páskou zhmotněný idiotismus.

Prapůvodně to zapříčinila vláda. nedala jasné rozhodnutí, nechala to na obcích, byť je vyzvala, ať hřiště zavřou. Jako by nechala na krajích, mezi kterými okresy se bude smět jezdit a mezi kterými ne.