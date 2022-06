Toto čestné sdělení bylo zaobaleno do mnoha obecných frází. Petr Fiala vysvětlil lidu, co podle něj zavinila minulá vláda a co se událo ve světě. To první je jistě sporné, to druhé občan ví.

Proč berou ty úplatky?

Zásadní sdělení přišlo až ke konci: Šok v cenách energií nás teprve čeká. Většina lidí považuje za šok to, co se už odehrálo. V druhé polovině roku lze očekávat něco ještě mnohem dramatičtějšího. Vláda sice nabízí podpůrné programy, ty však dopady energetické krize jen lehce zmírní. Pokud tedy správně čteme mezi řádky, čeká nás mimořádně těžká zima.

Petr Fiala slibuje, že pokud Putin vypne plyn, budou mít domácnosti čím topit. Možná ano, ale (to neřekl) podniky nejspíš budou muset přerušit výrobu. Hospodářství se propadne.

Vláda prý pracuje, až se jí od hlavy kouří, výsledky jejího úsilí se však projeví až za roky. Teď má pro lidi jen drobné.

Mám malý STAN a prsty tak dlouhé

Člověk si nemůže nevybavit mimořádné projevy Andreje Babiše za covidové epidemie. Bylo z nich cítit zoufalství, přes to, že bývalý předseda vlády jen drmolil cizí text. Petr Fiala byl mnohem energičtější, byť gestikuloval jako perský prodejce koberců. Dojem z jeho skutečné bezmoci byl však obdobný.