Debata o ničem?

Ve sněmovně to často vypadá, jako by poslanci mluvili o něčem, o čem nic nevědí. Včera to tak bylo doopravdy. I největší odborníci totiž suše konstatují, že o novém koronaviru nevíme skoro nic.

Foto: Deník

Že by byli zástupci lidu vzdělanější? Takzvaný harmonogram rozvolňování a návrat k normálnímu životu je tedy jako když se zavázanýma očima střílíte v naprosté tmě do terče. Alespoň z přísně vědeckého hlediska. Z pohledu zdravého rozumu tu jsou přeci jen nějaké poznatky. Česká strategie potlačování epidemie zabírá. Avšak ani volnější německá nebo velmi svobodná švédská nekončí špatně. Stav nouze? Naposledy prodloužit Přečíst článek › Virus sice neznáme, ale zdá se, že se chová podobně jako jiné. Po vrcholu epidemie přichází pokles. Pravděpodobně k tomu přispívá i teplé počasí. To je vše. Neexistuje žádná lidská autorita, která by uměla říct, zda je lepší otevřít hospody o čtrnáct dní dříve nebo později. Zda je dobré nosit roušky do konce května, nebo až do září. Jestli ekonomický přínos z otevření země vyváží riziko druhé vlny nákazy. Virus odejde, sucho zůstane Přečíst článek › Vláda až dosud tápala v husté mlze, která obklopuje, co se týče viru, celý svět, poměrně šťastně. Jistěže je její harmonogram střelbou se zavázanýma očima v temné místnosti. Štěstí je ale skutečná věc v životě lidském i v životě lidstva. Vyplatí se sázet na toho, kdo má štěstí. V přídě mocných však jen tehdy, pokud jednají přísně v mezích zákona. Od toho je sněmovna, aby to ohlídala. To je debata o něčem.

