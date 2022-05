Země je oblepena plakáty s ústředním heslem: „Za Babiše bylo líp“. Konkrétní smutné tváře obviňují současnou vládu z toho, že málo dbá o zájmy obyčejných lidí. Laici i odborníci se přou o to, zda to je první výkop k barnumské prezidentské kampani bývalého premiéra.

Pro účely tohoto textu to ponechme stranou a obraťme pozornost k něčemu jinému. Hnutí začínalo s tím, že „bude líp“. Teď obrátilo k pesimismu a de facto používá ironické české úsloví: „dobře už bylo“. „Za Babiše bylo líp“ zní stejně bezmocně a zápecnicky jako „za komunistů bylo líp“, „za republiky bylo líp“ či „za císaře pána bylo líp“. Zkrátka nám ukradli zlaté časy, které pro nás někdo zařídil. Teď máme právo nadávat.

Však to je všechno, co můžeme dělat, než zas přijde spasitel. Anebo nepřijde, a tak to nějak přežijeme.

Ještě v jedné věci se ANO obrátilo od budoucnosti k minulosti. Ve sněmovně poslední dobou obstruovalo, až se mu doslova od „huby prášilo“. Andrej Babiš v tom našel dokonce jakési zvrácené zalíbení. Aspoň to o sobě tvrdil.

Máme děkovat osvoboditelům?

V době, kdy ANO poprvé zasedlo ve sněmovně, mluvilo zcela jinak. (Pro pořádek je třeba dodat, že v té době byl autor tohoto textu jeho poslancem.). První snahou nového hnutí bylo úsilí o změnu jednacího řádu. Aby neumožňoval nekonečné proslovy o ničem. Aby byl zaveden limit pro vystoupení, jako je tomu ve většině parlamentů Evropy.

Nynější vládní strany, zejména ústy Miroslava Kalouska a Zbyňka Stanjury, křičely do celého světa: „oligarcha“ chce znásilnit demokracii, bere nám slovo!“ Teď, když je oligarcha v opozici a to slovo si bere podle nezměněného jednacího řádu opravdu, vláda volá po limitech. Inu, časy se mění.

Podle posledního průzkumu je ANO stále nejsilnější stranou, na paty mu však šlape ODS. V roce 2013 by to působilo jako fantastické blábolení. Po Nečasově aféře byli modří na odpis. Nahoru jim pomohl – kdo jiný než Babiš. I kdyby nedokázal nic jiného, dal křídla opozici.