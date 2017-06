ZUŠ Blatná pořádá do pátku zápis talentovaných dětí

Blatná - Škola zve na čtvrteční koncert, na kterém zahrají od 17 hodin nejmladší žáci.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

Od pondělí do pátku tohoto týdne (12.-16. června) se koná zápis do Základní umělecké školy v Blatné pro příští školní rok. Určený je pro zájemce ve třech oborech – hudební, výtvarný a taneční.



Zápis se koná vždy od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin v ředitelně ZUŠ Blatná v prvním patře, dveře číslo 16 (rodiče se dostaví s dětmi). Přípravné studium je určeno pro děti ve věku 5 – 6 let, základní studium od 7 let. Ve čtvrtek 15. června zve škola také na koncert nejmladších žáků, který se koná v sále ZUŠ od 17 hodin.