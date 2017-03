Praha - Ve věku 84 let dnes zemřel kardinál Miloslav Vlk, který se narodil na Písecku a rád se na jih Čech vracel.

Kardinál Miroslav Vlk.Foto: Deník

Důvody, proč se rád do jižních Čech vracel, prozradil čtenářům Deníku při návštěvě v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Do krajské metropole zavítal, když si budějovická diecéze připomínala jednak 225 let svého vzniku, jednak dvacet let od založení Biskupského gymnázia Jana Nepomuka Neumanna. Právě u zrodu této školy tehdejší biskup Miloslav Vlk byl.

"Cítil jsem se jako biskup v českobudějovické katedrále velice dobře. Když jsem před dvaceti lety diecézi opouštěl, protože mě papež poslal do Prahy, tak jsem tehdy při loučení řekl, že moje srdce zůstává v jižních Čechách, poněvadž jsem Jihočech. Zvlášť s Budějicemi jsem spjat. Studoval jsem tu, a když jsem vystudoval archivnictví, tak jsem tady byl archivářem a ředitelem archivu. Působil jsem na radnici na náměstí a za pár let jsem byl biskupským sekretářem o několik desítek metrů dál na biskupství v Biskupské ulici. Nakonec jsem tady zakotvil, i když krátce, jako biskup," uvedl tehdy.

„Lidské srdce touží po štěstí, posláním člověka je láska a jejím výrazem je obdarování." Tahle slova vlídně připomínal před třemi roky Miloslav Vlk v předvánoční čas před třemi roky.





A co říkají Jihočeši?

Václav Vostradovský, starosta Kvildy: "Je mi velice líto, že taková osobnost a člověk s takovým charakterem, zemřel. Pevně jsem doufal, že budu mít ještě to štěstí, že se s kardinálem Vlkem osobně setkám. Je mi moc líto, že to už se nepodaří a na Kvildě jej nepřivítáme," říká. Osobně za roky, které na Šumavě žije, nepamatuje na Kvildě kardinálovu návštěvu.

Emilie Vopeláková, místostarostka Záblatí na Prachaticku: "Jezdil i k nám do Záblatí, potkávala jsem jej na návsi, v době, kdy tu u nás sloužil, uměl přitáhnout lidi do kostela, byl velice oblíbený a na jeho kázání jsme chodili. Celkově na něho všichni velice rádi vzpomínáme. Je mi velice líto, že zemřel," uvedla a připomíná, že kardinál Miloslav Vlk krátce působil v lažišťské farnosti.





Jan Bartošek, bývalý místostarosta Dačic a místopředseda poslanecké sněmovny, uvedl na sociální síti Twitter: "Zemřel kardinál Miroslav Vlk, velká osobnost a moudrý člověk. Ať odpočívá v pokoji a v radosti nebe."

Renata Štolbová, akademická malířka: Byl statecny i za totality, cely svuj zivot plodne naplnil a urcite svou smrt prijal pripraveny a s pokorou, navic v pozehnanem veku. Vzpominam na nej jako na mimoradne pracoviteho cloveka, ktery zdrave rozceril stojate vody na ospalem biskupstvi ceskobudejovickem. Neustupny, veren svemu jmenu, byl schopen delat i nepopularni opatreni v ramci sveho uradu. Nesnasel lenost a neporadek. Budiz mu zeme lehka! (mt)

Spisovatel Jan Bauer: Setkal jsem se kardinálem Vlkem dvakrát v životě. Poprvé, když jsem jako novinář dělal rozhovor s biskupem Hlouchem a on byl jeho tajemník, a podruhé, když byl jmenován pražským arcibiskupem. Kardinál Vlk byl srdcem vždy Jihočech, velmi moudrý a pracovitý člověk. Jediné, co mne trochu mrzelo, bylo jeho velké prosazování církevních restitucí, které mu ublížilo především laických očích veřejnosti. Ale na druhou stranu chápu i jeho pohnutky. Každopádně byl výjimečný člověk. (šk)

Farář církve římskokatolické Otec Roman Dvořák: Každá smrt je velmi velmi smutná, ale kardinál Vlk dobře věděl, že míří k věčnosti a připravoval se na ni. Tak jsem ho vnímal i v jeho posledních dnech na tomto světe. Modlili jsme se s farníky za něj a rozloučili jsme se s ním, když odešel. Když jsem mluvil s jednou ženou právě o kardinálu Vlkovi, říkal jsem, že on už věčnost poznal a nám to ještě chvilku potrvá, ale opět se sejdeme. Kardinál Vlk byl velmi pracovitý a hluboce se zajímal o každého člověka, se kterým se poznal. (šk)

Ivo Prokop, okrskový vikář Jindřichův Hradec: Já jsem se s panem kardinálem setkával poměrně často v době, kdy jsem byl duchovním správcem ve Starém Rožmitále u Příbrami, protože to byla farnost, ve které on byl asi sedm let duchovním, v sedmdesátých letech. Tam přišel také o státní souhlas a odtud potom vlastně šel do civilního zaměstnání. On do té farnosti velice rád přijížděl a měli ho tam lidé velice rádi. Měl jsem příležitost se tam s ním setkávat, takže mi tímto určitým způsobem byl velice blízko.

Stanislav Mrvka, starosta Jindřichova Hradce: Kardinál Vlk byl samozřejmě významnou osobností, která po revoluci přispěla k tomu, aby se změnil vzájemý postoj mezi státem a církví. Některé jeho názory možná byly pro někoho nepřijatelné, ale to jeho osobnosti neubírá na významu. Byl velkou osobností a jeho odchod je, samozřejmě, škoda. (had)









Miloslav Vlk se narodil se 17. května 1932 v Líšnici na Písecku. Jeho život prošel řadou zvratů. V roce 1968 byl vysvěcen na kněze. Na začátku 90. let minulého století byl jmenován biskupem v Českých Budějovicích, poté se na jaře 1991 po rezignaci Františka Tomáška stal hlavou českých katolíků. Od října 1994 byl kardinálem. Úřadu pražského arcibiskupa se ujal 1. června 1991, jeho rezignaci přijal papež Benedikt XVI. v únoru 2010 a v pořadí 36. pražským arcibiskupem jmenoval Duku.