Závodníci jeli za běžného silničního provozu

Strakonice - V sobotu v jednu hodinu po poledni odstartoval na strakonickém hradě již třetí ročník závodu silničních motocyklů Soutěž Šumavou.

Celé dopoledne byly motorky vystavené na hradním nádvoří strakonického hradu, i ti co nesoutěžili se měli na co dívat.Foto: Deník / Alena Šrámková

Původní soutěž se jezdila od roku 1961 do roku 1968 a pořádala ji ČZM Strakonice ve spolupráci se Svazarmem. „V roce 1965 bylo rozhodnuto, že bude vývoj soutěžních motorek ve Strakonicích zastaven, už je bude vyrábět pouze Jawa,“ řekl jeden z organizátorů sobotního závodu Štěpán Kučera.



Od té doby se ve strakonické fabrice vyráběly pouze motokrosové stroje. Závod jako takový pozbyl svého významu, do té chvíle patřil do soutěží Mistrovství Evropy, poslední ročník se jel v krizovém roce 1968. „Obnovený nultý ročník v roce 2015 jsme směrovali jako znovuobnovení tradice po padesáti letech od ukončení vývoje soutěžních motorek ve Strakonicích,“ dodal další z pořadatelů závodu Jaroslav Horejš.



V tom letošním stálo na startu dohromady 55 závodníků z celé republiky. Trať měřila 108 kilometrů, za běžného silničního provozu, zhruba dvě třetiny závodu jeli jezdci po silnicích 3. třídy, zbytek po polních cestách a loukách. Trať vedla směrem na Kraselov, Tažovice, Soběšice. Cílem první a startem druhé etapy byl Vacov. Tam čekal soutěžící test akcelerace – rychlá jízda a prudké brzdění. Po vzoru závodů ze sedmdesátých let. Každý jezdec tady měl hodinu volno na občerstvení a dotankování motorky. Odsud se po naplánované trase dopraví do cíle do Strakonic.



Tyto závody nejsou na rychlost, ale na doporučené časy, pokud přijede na místo ať již průběžné nebo konec trasy dříve, získává trestné body a ty se započítávají do celkového hodnocení.

Na prvních třech místech skončili závodníci strakonického okresu

1. Pavel Herda ml. Strakonice

2. Luboš Kratochvíl Blatná

3. Josef Hanzl Strakonice



Hostem letošního ročníku byl dlouholetý motocyklový závodník Zdeněk Polánka, který dlouhá léta závodil ve strakonickém dresu. Pan Polánka v letošním roce oslavil 85 narozeniny a od pořadatelů této „Vzpomínkové motocyklové Soutěže Šumavou“ obdržel plaketu se svými závodními fotkami jako poděkování za jeho úspěchy v sedle a blahopřání k půlkulatinám.