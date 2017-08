Zářijové seniorské hry odstartují již příští týden

Strakonice – Již druhé seniorské hry odstartují v úterý 5. září ve 13 hodin na III. hradním nádvoří.

Přihlášení soutěžící budou zařazeni do tří věkových kategorií. Do 70 let, do 80 let a nad 80 let a to v kategorii žen i mužů. Disciplín, ve kterých se soutěžící utkají je několik, např. hod míčem na koš, ruské kuželky, střelba na florbalovou branku a další. Body jsou načteny ze všech disciplín, tedy je nutnost projít všemi. Pro zpestření programu bude od 15 hodin v Rytířském sále hrát Malá muzika Nauše Pepíka.



Registrace soutěžících začíná ve 12.30 hodin.