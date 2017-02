Žaloba na stát má podle unesených Čechů pomoci objasnit událost

Jindřichův Hradec - Únos pěti Čechů v Libanonu nebyla náhoda, tvrdí jindřichohradecký novonář Pavel Kofroň, jeden z unesených. Podle něj někdo musel podrobně únosce informovat o tom, kde se skupina v Libanonu pohybuje.

Pět Čechů, kteří byli uneseni v Libanonu.Foto: ČTK/PR/POLICIE ČR

Dodal, že žaloba na stát, kterou čtyři z unesených Čechů podali, má pomoci zjistit více informací k celé události. Češi strávili v libanonském zajetí několik měsíců a do vlasti se vrátili loni v únoru. Ve stejný den byl z české vazby propuštěn libanonský agent Alí Fajád, o jehož vydání Česko požádaly Spojené státy.

Součástí žaloby na stát, kterou čtyři unesení podali, je i odškodnění ve výši 40 milionů korun. "Mně osobně nejde o majetek nebo finanční přínos. Ale spíš se jedná o zadostiučinění nebo závěr k celému únosu. Od té doby, co jsme se vrátili, jsme považováni za darebáky, přitom nikdo nám ani lidem neřekl, co se vlastně stalo," řekl Pavel Kofroň, jenž pracuje jako novinář v Jindřichohradecké televizi.

Dodal, že on se svým kolegou cestoval do Libanonu kvůli tomu, že měli přislíbený rozhovor se syrským prezidentem Bašárem Asadem. "To je práce, která se neodmítá," uvedl.

Ještě však před tím, než se novináři stačili s Asadem setkat, byli spolu s dalšími třemi Čechy v létě 2015 uneseni v libanonském údolí Bikáa. Právě tato lokalita patřila na seznam míst, kam ministerstvo zahraničí turistům nedoporučovalo cestovat.

"Já mám zkrátka pocit, že to bylo připravené. Kdyby to nebylo v údolí Bikáa, tak by se to stalo v Bejrútu někde na náměstí. Profesionálně nás zajalo vycvičené komando, celá akce měla systém, nebyla to pouhá náhoda a nebyl to únos kvůli penězům. Všechno bylo do detailu připravené," řekl.

Domnívá se, že únosci měli dostatečný přehled o tom, kde se Češi pohybují. "A já se moc bojím, že tohle vzešlo z České republiky," uvedl. Podle něj má právě podaná žaloba vést k získání informací, kdo za únosem stojí.

Žádostí pěti Čechů o odškodnění se dříve odmítlo zabývat ministerstvo financí a zamítla ji ministerstva vnitra, zahraničí a spravedlnosti.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že odpovědnost by měli převzít organizátoři cesty, nikoli stát. Do Libanonu se kromě Pavla Kofroně vydali jeho kolega novinář Miroslav Dobeš, advokát Jan Švarc, překladatel Adam Homsi a vojenský zpravodajec Martin Psík. Ten se jako jediný ze zajatých k žádosti o odškodnění nepřidal.

Kdyby podle unesených tajné služby lépe spolupracovaly, nemusel se incident stát. Civilní rozvědka podle nich měla informaci o tom, že se plánuje odveta za zatčení libanonského agenta Alího Fajáda, o jehož vydání Česko požádaly Spojené státy. Švarc byl Fajádovým advokátem.