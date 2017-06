Zákaz, nezákaz, po Lidické někteří řidiči jezdí dál

Strakonice - Po zbourání mostu zůstane v provozu chodník pro pěší.

Někteří řidiči nechtěli před zákazovou značkou otáčet svá vozidla, tak to riskli a most projeli.Foto: Deník / Alena Šrámková

Pondělním ránem došlo k úplné uzavírce komunikace v Lidické ulici od Hostince U Města Prahy k sídlišti Máj. Most by se podle informací od stavařů měl začít rozebírat ve středu 14. června, v tuto chvíli probíhají přípravné práce. Chodci stále mohou procházet, a i nadále po zbourání mostu zůstane po celou dobu stavby do konce letošního prosince v provozu pravý chodník pro chodce.



Pondělní dopoledne ale ještě řidiči nebyli zvyklí na uzavírku, a tak se mnohým nechtělo před zákazovou značkou otáčet. Zvolili rychlejší variantu - i přes zákaz vjezdu zavřeným místem projeli.

Alena Šrámková