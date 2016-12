Zájem je tak velký, že výstavu prodloužili

Strakonice - Betlémy si můžete prohlížet do 30. prosince.

Jiří Urbánek u svého betlému.Foto: Deník/Petr Škotko

Měla trvat do 26. prosince. Ale to už není pravda. „Pro velký zájem bude Vánoční výstava betlémů v kapitulní síni na hradě prodloužena do 30. prosince a navštívit ji můžete v době od 13 do 16 hodin," říká vedoucí oddělení odborných pracovníků a etnografka Muzea středního Pootaví Marie Kotlíková.

Ředitelka muzea Ivana Říhová považuje takové opatření za ocenění dobré práce svých kolegů. „Vezměte své blízké a přijďte si prohlédnout více než 150 betlémů ze dřeva, papíru, perníku, skla, korálků, kukuřičného šustí, drátků, bavlnek a jiných materiálů," dodá Ivana Říhová.

K vidění je například legendární betlém Františka Malého či nový betlém od strakonického rodáka Jiřího Urbánka.