Vzpomínka na legendárního rodáka Josefa Skupu

Strakonice - V Maltézském sále hradu se v sobotu 4. března uskutečnila vernisáž výstavy Loutkové divadlo a pohádka. Jsou zde vystaveny loutky z depozitu Národního divadla.

Protože jde o jakousi předzvěst 52. ročníku loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice (23. až 25. března), nemohl na vernisáži chybět významný host - pravnuk legendárního loutkáře Josefa Skupy, který se 16.ledna 1892 ve Strakonicích narodil, Pavel Skupa z Brna. "Když se řekne Josef Skupa, vybaví se mi člověk, který věděl, co od života chce a který věděl, co má divadlo, ať běžné nebo loutkové, lidem říci. Prastrýc byl velmi pracovitý člověk," řekl mimo jiné Pavel Skupa.

Pokud by někoho zajímalo, zda po svém předkovi zdědil něco z divadelního kumštu, tak by se dozvěděl toto: "Vůbec nic." Ale to mu nebránilo získávat věci ze života Josefa Skupy a mezi nejcennější určitě patří originál závěti nebo ochranné známky Spejbla a Hurvínka, které dovolil Strakonickému deníku ofotografovat.

Výstava trvá do 26. března.