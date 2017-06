Vývařovnu chtějí Cehnice otevřít letos v září

Cehnice - Milion korun za titul Jihočeská vesnice roku přijde obci vhod při dokončení kuchyně v budově bývalé mateřské školy.

Obec Cehnice navštívil 13. června prezident České republiky Miloš Zeman.Foto: Deník / Petr Škotko

Zahájení provozu vývařovny, jejíž pořízení obec urychlí díky penězům z loňského titulu Jihočeská vesnice roku, je připraveno na letošní září. Řekla to starostka Helena Sosnová. „Počítáme i s prodejem obědů dalším strávníkům,“ dodala.



Obec za výhru v soutěži Jihočeská vesnice roku získala milion korun, dalších 500 tisíc jí poskytl kraj. Kuchyně vzniká již posledních pět let v budově bývalé mateřské školy pouze z rozpočtu obce. Školka zůstala prázdná po sloučení dětí do uvolněného místa v základní škole. „Peníze nám velmi pomohou urychlit dokončení, protože obědy dovážíme ze Strakonic,“ dodala ředitelka školy Zuzana Drančáková.



Nyní dokončují stavební úpravy terasy a parkoviště. Na řadu přijde i vybavení kuchyně a vzduchotechnika.

Roční rozpočet obce je osm milionů korun.

Alena Šrámková