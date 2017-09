Výstava 100 let raket připomíná vojsko ze Strakonic

Strakonice, Praha - Na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích mohou lidé v těchto dnech zhlédnout výstavu, jež se úzce dotýká strakonického 25. protiletadlového raketového pluku. Nese název 100 let raket a mapuje vývoj raketových zbraní od první světové války až po současnost.

Expozici zahájil náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář v úterý 5. září. „Připomínáme si sto let od doby, kdy do moderního pojetí vedení bojové činnosti vstoupily za první světové války zbraně využívající raketovou technologii,“ řekl v úvodním projevu generál Bečvář a připomněl milníky vývoje a využívání této technologie pro vojenské i mírové účely.



Zmínil také, že Vláda České republiky schválila pořízení šestnácti kusů protiletadlových raketových kompletů RBS-70 NG, které budou postupně dodány v letech 2018 až 2020 pro posílení schopností strakonického protiletadlového raketového pluku. „Rakety ve výzbroji Armády České republiky budou chránit naši vlast i v dalších letech,“ upozornil armádní generál Josef Bečvář.



Zahájení výstavy se zúčastnila řada hostů. Město Strakonice zastupoval starosta Břetislav Hrdlička. Přítomni byli také bývalí velitelé vojska protivzdušné obrany. Nechyběli ani strakoničtí vojáci.



Získat fotografie nebylo snadné



Autoři Ivo Pejčoch a Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu v Praze připravovali výstavu několik měsíců. „Snad nejobtížnější bylo získat k některým tématům dostatečně kvalitní fotografie s vypovídající hodnotou. Zatímco část problematiky je bohatě zdokumentovaná, u jiných témat tohle zdaleka neplatí. Některé fotografie jsme museli pořídit díky exponátům v muzeích,“ prozradili vojenští historici.



Výstava přibližuje i současnost. Jeden z panelů se například věnuje 25. protiletadlovému raketovému pluku ze Strakonic. Jeho příslušníci úspěšně navazují na tradice 200. československého lehkého protiletadlového pluku – Východního, který byl v době druhé světové války nasazen do bojů u severoafrického přístavního města Tobruk.



„České protiletadlové raketové vojsko nemá jen bohatou historii. Plní úlohu spolehlivého partnera při zabezpečení integrované protivzdušné a protiraketové obrany v rámci NATO,“ uvedl velitel strakonického útvaru plukovník Ján Sedliačik.



Výstava bude volně přístupná veřejnosti před budovou Generálního štábu na Vítězném náměstí v Praze 6 Dejvicích až do 30. října.



kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku