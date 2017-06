Výšková budova hořela ve Strakonicích před 27 lety

Strakonice - Díky lepšímu vybavení dnes strakoničtí hasiči dosáhnou i na střechu dvanáctipatrového paneláku.

Z výškových budov mají Strakoničtí profesionální hasiči ve svém hledáčku především dva 12patrové panelové domy ve Strakonicích Na Ohradě. Jeden z nich dokonce hořel, a to přibližně před 27 lety. "Požár vznikl v osmém patře a bylo štěstí, že plošina, kterou jsme tenkrát měli, dosahovala právě do osmého patra," vzpomíná velitel Petr Šanda.



V současné době mají hasiči k dispozici žebřík, který dosáhne do výšky 37 metrů, tedy až na střechy zmíněných 12 patrových domů. K tomu disponují plošinou s dosahem 32 metrů. Ta může hasit požár ve výšce 10. patra bez obsluhy.

Hasiči mají i pro zásahy ve výškových budovách klasickou výstroj plus lana a opasky.



Nejdůležitější je pro ně ovšem vzhledem k rostoucímu počtu osobních aut přístup k místu požáru. Z tohoto důvodu pravidelně kontrolují přístupnost ploch, kde v případě požáru instalují svoji techniku.