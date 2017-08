Vyrazte na farmářské trhy, do přírody nebo na Veget Fest

Strakonice - Bohatý a velmi pestrý program připravila nejen pro své čtenáře na celý měsíc září strakonická Šmidingerova knihovna.

The Tap Tap načerno – turné černého humoru

■ 30. srpna – 29. září – Výstava vtipů podporující vzdělávací kurzy pro lidi s hendikepem. Vstupní hala ŠK.

■ 1,.15. a 29. září – Farmářské trhy Velké náměstí pod radnicí, 13:00 až 17:00 hod. Festival Strakonice nejen sobě

■ 4. září - Háčkované kabelky a síťovky Tvořivý podvečer s Andělou Kinclovou. Od 17 do 19 hodin v půjčovně pobočky Za Parkem. Pomůcky a materiál na ukázku a vyzkoušení budou připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní (příze, háček, nůžky).

■ 5. září - Kurzy počítačové gramotnosti PC I – Základy práce s počítačem – programy, soubory, složky, průzkumník, práce s okny, připojení flash disků a paměťových karet. Přednostně pro čtenáře ŠK. ŠK, studovna, 9 až 10.30 hod.

■ 6. září - Zastavení v čase - Krátké setkání, ztišení, verše – Karel Toman, poetická próza – Václav Prokůpek. Od 16:30 na pobočce Za Parkem.

■ 7. září - 50 let se strakonickým dudáckým festivalem Beseda s Mgr. Irenou Novotnou a MUDr. Karlem Krasnickým. Ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. ŠK, společenský sál, 17 hod.

Veget Fest

■ 9. září – Veget Fest - Čtvrtý strakonický festival zdravé výživy, ochrany zvířat a veganství. 14 – 20 hod., Podskalí – Ostrov, Vstupné dobrovolné.

Program:

• 14:00 – Zahájení festivalu

• 14:15 – Představení organizace OBRAZ - Obránci zvířat (přednáška)

• 15:00 – Třetí sloka (hudební vystoupení)

• 15:45 – Problematika množíren (přednáška) - Miroslava Josefíková, iniciativa Ne množírnám

• 16:45 – Capoeira Tribo Unida Písek (ukázka)

• 17:00 – Zdravá (bezmasá) výživa dětí (přednáška) - Vladimír Futák

• 18:15 – Rychlá vegan jídla pro každý den (ukázka přípravy) - Karolína Braunová, Jezinky z bezinky

• 19:15 – Mrazák (hudební vystoupení)

• 20:00 - Tekknical Hard Cirkus (fireshow)

• Po celou dobu konání festivalu: informační a prodejní stánky, benefiční bazar oblečení a doplňků, ochutnávky a občerstvení, workshopy a soutěže pro děti



■ 10. září – přírodovědný výlet k pramenům Vltavy.

■ 10. září – ADRAden pro děti, sportovní disciplíny, loutková pohádka. Od 14 hodin, Rennerovy sady.

■ 11. září – Vícehlasysetkání s inspirujícími osobnostmi: rozhlasová a televizní moderátorka Marie Retková a dramaturg a scénárista Jiří Chalupa, ŠK, společenský sál, 17 hod.

■ 12. září – Přírodovědná procházka do okolí obce Rovná se zájemci vypraví do bukového lesa (Chlum) a do lipové aleje, průvodce Václav Žitný

■ 13. září – Promítání z cest do přírody – Velká Fatra, Krkonoše aj. Od 17:00 v přednáškovém sále gymnázia.

■ 15. září – Ondřej Fibich: Underdisco – strakonický spisovatel přehrává záznamy skupin, které zhudebnily jeho texty za posledních 45 let. společenský sál, ŠK 17 hod.

■ 16. září – Ádh mór – keltská skupina žáků ZUŠ Strakonice – Palackého náměstí.

■ 15. až 17. září – Rezymé: resumé i résumé [rezy-] neboli souhrn. Autorská výstava Jakuba Hájka, Františka Hanouska a Vojtěcha Hlaváčka. Vernisáž 14. září v 18 hod. Pobočka Za Parkem.■ 17. září – Hraní na kantely 18 hodin pobočka Za Parkem.

■ 19. září – Strakonické příběhy XLV. Karel Skalický: Špejlovic karafiáty a dědek Piškvorec, 18 hodin, ve společenském sále ŠK.

■ 21. září – Beseda s Mgr. Pavlem Hubeným. Představení a přiblížení NP a CHKO Šumava, její aktuální dění. Ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. ŠK, společenský sál, začátek v 17 hodin.