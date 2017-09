OBRAZEM: Výlov připomínal slavnou scénu z filmu Smrt krásných srnců

Hoslovice - Výlov rybníku byl hlavním bodem programu v areálu středověkého mlýnu v Hoslovicích v sobotu 23. září.

Kdo by ale čekal plné sítě nebo kesery ryb, čekal by marně. V mlýnském rybníku byly všehovšudy čtyři ryby - tři kapři a jedna štika. Ale scéna z filmu Smrt krásných srnců, kdy pan Leo (Karel Heřmánek) koupí rybník s jedním kaprem, je pouze náhoda. "Takhle je to každý rok. V rybníku jsou ryby, ale také jsou kolem dravci. A není jich málo," usmívá se Miroslav Šobr, který u výlovu byl. A jeho slova potvrzuje "pan otec" Jaroslav Janout: "Včera jsem na břehu rybníku našel amura 65 centimetrů," uvedl.

Ale krásné počasí na program, kde byla hudební vystoupení, ukázky řemesel, ukázky správného zabití a filetování ryb, ochutnávky či tvořivé dílničky pro děti, přilákalo i tak desítky spokojených lidí.

Další akce se na mlýnu uskuteční 28. října a půjde o tradiční zabijačku.