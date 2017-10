Výjezdy profesionálních hasičů od 25. do 27. září

Strakonicko - Profesionální hasiči zasahovali u několika případů od nehod po planý poplach.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Kočí

Jeli vyprostit řidičku

Řepice - K dopravní nehodě ohlášené s nutností vyproštění zraněných osob vyjeli v pondělí 25. září do obce Řepice k železniční stanici profesionální hasiči ze Strakonic. Jednalo se o nehodu osobního automobilu značky VW Golf a nákladním autem značky Mercedes Benz. Vyproštění nakonec nebylo potřeba. Zraněnou řidičku osobního auta měla ZZS již ve své péči. Hasiči asistovali při jejím ošetření a pomohli s transportem do sanity. Zároveň odpojili u Golfu akumulátor, a když se k nehodě dostavila odtahová služba, jednotka pomohla s jeho naložením. Zásah jednotka ukončila po 9. hodině závěrečným úklidem vozovky znečištěné od vyteklé chladicí kapaliny a úlomků plastů a střepů.



Odstranili hnízdo

Strakonice - Hnízdo nebezpečného hmyzu odstranila v úterý 26. září ve Strakonicích v ulici Stavbařů profesionální jednotka z místní stanice.



Auto narazilo do stromu

Doubravice - Následky dopravní nehody osobního automobilu, které ve středu 27. září u Doubravice u Volyně vyjelo z vozovky a narazilo do stromu, likvidovala jednotka ze stanice Strakonice. Nehoda se obešla bez zranění, zraněná osoba byla v době příjezdu hasičů již z auta venku. Jednotka vůz zajistila protipožárním opatřením a nehodu předala policistům k šetření.



Planý poplach

Řepice - K údajnému požáru osobního auta vyjeli ve středu 27. září do obce Řepice profesionální hasiči ze strakonické stanice. Jednalo se o planý poplach – pouze zakouření z výfuku od oleje.