Vyhlášení sportovců roku 2016 se koná 2. února

Strakonice – Okresní sdružení České unie sportu Strakonice pořádá ve spolupráci se Strakonickým deníkem tradiční vyhlášení nejlepších sportovců okresu za rok 2016.

Miroslav Vondřička (vlevo) a František Třeštík.Foto: Jan Škrle

Zástupci spolků, sídlící v okrese Strakonice, mohou nahlásit své nominace významných úspěchů svých družstev či jednotlivců na e-mail osst@jck.cuscz.cz, a to do 13. ledna. Vyhlašovány budou kategorie: dospělí jednotlivci a družstva, mládež do 18 let jednotlivci a družstva, trenér a sportovní osobnost.

Výběr provede odborná komise. Slavnostní vyhlášení se bude konat ve čtvrtek 2. února v Rytířském sálu strakonického hradu.