Všichni ruce nahoru pro výměnu pozemků

Strakonice 20. února – Zdánlivý klid kolem výstavby malé vodní elektrárny pod strakonickým hradem už patří minulosti.

Pětikolský jez ve Strakonicích

Pražský investor, firma Landreal, s.r.o., opět vyrazil do boje, i když loni musel před odporem strakonické radnice ustoupit. Ale ta přišla s novým návrhem. Tedy spíše opozice – zastupitelka a bývalá místostarostka Ivana Říhová (TOP 09). „Povodí Vltavy chce na Káním Vrchu stavět svoji novou budovu. Místo prodeje navrhuji směnu tohoto pozemku za ty pod hradem, kde by chtěla pražská společnost postavit malou vodní elektrárnu,“ řekla Strakonickému deníku ředitelka muzea Ivana Říhová.

Právě ona má eminentní zájem na tom, aby k výstavbě malé vodní elektrárny nedošlo. Už loni poukázala na trhliny v obvodových zdech muzea, které by mohly případné otřesy při budování elektrárny ještě rozšířit.

Protože návrh zazněl na zastupitelstvu ve středu 15. února, státní podnik Povodí Vltavy ještě podle svého mluvčího Huga Roldána žádný postoj k nabídce zastupitelů nezaujalo.

Ti byli jednohlasně pro tuto variantu, takže k jednání mezi městem a Povodím by mělo podle zastupitele Josefa Eignera (ČSSD) dojít co nejdříve. „I když původní záměr byly prodej pozemků na Káním vrchu, tato změna je tak zásadní a aktuální, že nesnese odkladu,“ dodal.

To potvrdil také starosta Břetislav Hrdlička (SV). „K prvním jednáním s Povodím by podle něj mělo dojít tento týden,“ uvedl včera pro Strakonický deník.

První zmínky o stavbě malé vodní elektrárny se objevily v zimě 2015. Město zatím dokázala její výstavbě zamezit.

Oslovili jsme tiskového mluvčího Povodí Vltavy Huga Roldána, který se ke směně pozemků na místo prodeje vyjádřil: „O této skutečnosti nám není nic známo, tedy nic nemůžeme komentovat."

Za pozemky pro stavbu by mohlo město obdržet více než 750 tisíc korun. Ale díky této výměně by se vyřešil pro město palčivý problém – stavba malé vodní elektrárny