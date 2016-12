Vodňanského spisovatele zvěčnila čtenářka

Vodňany – Nedávno dostal vodňanský spisovatel Jan Bauer (71) od nadšené čtenářky svých knih malířky a ilustrátorky Milady Houskové svůj vlastní portrét.

Vodňanského spisovatele zvěčnila čtenářkaFoto: VLP / Škotko Petr

Jaké to je dívat se na svůj vlastní obraz o rozměrech 50 krát 36 centimetrů?

Přiznávám, že jsem tím portrétem nadšen. A to nejen proto, že je dokonale věrný, ale také proto, že Milada před časem kreslila portréty významných českých spisovatelů do publikace Osobnosti českých dějin. A tak jsem se vlastně ocitl ve velmi vzácné společnosti zakončené Vladimírem Páralem a Michalem Vieweghem. Rázem mám pocit, že jsem právě vystoupil na literární Olymp.

Pokud vím, ještě jedna věc vám udělala v poslední době radost, že?

Máte pravdu. Národní knihovna zveřejnila statistiku, že jsem byl za rok 2015 druhým nejpůjčovanějším českým autorem hned za Vlastimilem Vondruškou. Už třetím rokem.

Ze kterých vašich knih jste měl největší radost?

Asi z knihy Karel IV., císař a král, která vyšla k 700. výročí narození tohoto panovníka a pak z publikace Převratné události v dějinách lidstva.

Pokud vím, čtenáři byly velmi příznivě přijaty také mé historické detektivky S cejchem vraha a Mrtvola v brnění.Co chystáte pro příští rok?

Hned v lednu vychází poslední román z řady V tajných službách Otce vlasti nazvaný Až bude smrt mou paní. Na únor je pak ohlášen můj poměrně objemný román o české Angelice nazvaný Evangelium Máří Magdalény.

Několik otázek pro Miladu Houskovou

Při jaké příležitosti jste se Janem Bauerem seznámila?

O panu Bauerovi jsem se poprvé dozvěděla při četbě časopisu Historie. Zaujaly mě některé jeho příspěvky, tak jsem si řekla, že si musím přečíst nějakou jeho knihu a rozhodně jsem nebyla zklamaná, naopak jsem s nimi byla nadšená. Naživo jsem ho viděla až při autogramiádě jedné z jeho knih.

Jak na vás jeho knihy působí?

Dá se říct. že jeho příběhy jsou pro mě nepostradatelné, jakmile dočítám jednu knihu, už sháním další (úsměv). Líbí se mi, jak dokáže posbírat historická fakta, spojit je do příběhu a zavést tak čtenáře do velmi autentického historického prostředí.

Vybavíte si, jakou jste četla jako první?

Už jsem přečetla skoro všechny jeho knihy, takže si určitě nepamatuji, která byla první, ale vím, že jedna z nejpůsobivějších a zároveň nejdřív přečtených byla Ve službách Svatoplukových. Jinak ale mám nejraději děje, odehrávající se v době od 13. tak do 16. století.

Kdy jste přišla na nápad vytvořit jeho portrét?

Jen tak, prostě mě to bavilo…