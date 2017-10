Vlaky na úzkokolejce v úterý nevyjedou, chybí osvědčení

Jindřichův Hradec - Společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) v pondělí o půlnoci vyprší osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. Takže vlaky na úzkokolejce v úterý 3. října nevyjedou.

Nádraží Jindřichohradeckých místních drah.Foto: Deník/Adam Hudec

Společnost JHMD provozující obrataňskou a jindřichohradeckou úzkokolejnou trať se dostala do velkých problémů, neboť Drážní úřad ČR, jak Deníku potvrdil jeho tiskový mluvčí Martin Novák, přerušil řízení o vydání nového osvědčení a kvůli řadě nedostatků požádal o doplnění žádosti.



"Provozovatel drah musí mít ze zákona osvědčení o bezpečnosti, které vždy platí na určité období. Již v létě jsme Jindřichohradecké místní dráhy vyzvali, aby doplnily některé informace, ale zatím nám nedodaly vše potřebné, takže jsme nemohli posoudit, zda je dráha bezpečná pro provoz. Takže jsme přerušili správní řízení a jakmile provozovatel podklady doplní, po posouzení bezpečnosti můžeme opět vydat osvědčení a dráhy mohou zahájit provoz," uvedl Martin Novák.



Od pondělní půlnoci nemůže na koleje žádný vlak a je na provozovateli, zda zajistí náhradní dopravu.



Na webových stránkách společnosti JHMD se objevila informace oznamující náhradní dopravu. "Z provozních důvodů budou dne 3. října 2017 veškeré vlakové spoje na tratích JHMD nahrazeny náhradní dopravou. Cestující veřejnost upozorňujeme z tohoto důvodu na možné zpoždění v rozsahu 5 až 15 minut. Po dobu trvání výluky se na celé trati nepřijímají k přepravě jízdní kola, cestovní zavazadla a kusové zásilky," je zde uvedeno.



Ředitel společnosti Boris Čajánek v pondělí v podvečer Deníku sdělil, že pracují na dodání chybějících podkladů. "Proces trvá několik měsíců a předpokládáme, že v co nejkratší době nám bude osvědčení vydáno. Snažíme se, aby vlaky mohly co nejdříve znovu vyjet. Do té doby budeme dopravu řešit náhradními autobusy," řekl.