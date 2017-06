Veterán jako splnění narozeninového snu

Vodňany - Již na podruhé se na vodňanském náměstí Svobody sešli vyznavači veteránských strojů.

Pořádajícím byl Klub přátel vozidel TATRA 805. „ Vloni jsme začali, ale přišla průtrž mračen, jsem moc rád, že letos je počasí příjemnější,“ řekl zakladatel klubu Rudolf Tischler. Všechna vozidla byla především z Vodňan a okolí, ale na pozvání klubu přijeli i kamarádi z větší dálky.

Společný výjezd všech strojů byl směrem na Krajníčko, Dub, Strunkovice nad Blanicí, Vitějovice, Vlachovo Březí a přes Netolice zpět do Vodňan. Loňská vyjížďka byla směrována spíše do píseckého okresu, letos do prachatického. Odpoledne návštěvníkům zpestřila kapela Dixie old boys ze Strunkovic nad Blanicí. K vidění byly kromě plejády různých Tater také džípy, ale i veteránské motorky a skútry.

Vyšperkovanou modrobílou Pragou S 5 T přijel z Vlachova Březí Václav Kužvart. „Auto jsem dostal od manželky k padesátinám, je to rok výroby 1963, jako jsem se já narodil,“ směje se. Přiznává, že to byl vrak, za který manželka, protože mu chtěla splnit sen, zaplatila 70 tisíc korun. Auto postupně dává dohromady a na letošním srazu je se svým veteránským miláčkem poprvé. „ Čeká mě ještě spoustu práce, ale mě to moc baví,“ dodal šťastný majitel Pragy. Čas ani peníze se při renovaci veteránů prý nemohou počítat.

