Velké čerpací stanice mají aditiv dostatečnou zásobu

Aditiv je v regálu čerpacích stanic na výběr víceFoto: Deník/Miloš Vrátný

Strakonice - Díky trvalým a vydatným mrazům mizí z regálů čerpacích stanic aditiva ohromnou rychlostí. Velké benzinky na Strakonicku však hlásí: Aditiv máme dost, na zimu jsme připraveni.



Ty malé občas nějaký krátkodobý nedostatek zastihne. Například na čerpací stanice Ambe a.s. u Bavorova pracovník přiznává, že na krátký čas zaznamenal prázdný regál. „Teď jsme zrovna po příjemce zboží, takže máme všeho dostatek. Ale už se nám stalo, že nám aditiva došla. Záleží na sezoně. Lidé všechno nechávají na poslední chvíli a pak mrzne a oni kupují aditiva jako diví. Je to takový národní český sport, všechno nechávat na poslední chvíli."



S tím souhlasí vedoucí Robin Oil Strakonice Tomáš Reindl. „Lidé reagují pozdě, aditiva je potřeba přidat už na podzim." Prodeji aditiv a autobaterií se podle něj daří přes zimu vždy, zvlášť u první zmíněné položky je tuto zimu prodej znát. „Ale nestalo se, že by aditiva došla, máme více dodavatelů a dokupujeme je pravidelně, je to běžný sortiment," zdůraznil.



Větší čerpací stanice nemají s nedostatkem zboží problém. Například Benzina hlásí velké zásoby a také zájem zákazníků. Podobně jsou na tom i ostatní čerpačky. „Prodeje aditiv jdou nahoru, ale nedošla nikdy, zásobujeme se pravidelně. A jako jediní v okolí máme naftu až do mínus 40 stupňů Celsia, do které už aditiva nejsou potřeba," uvedla vedoucí ÖMV Strakonice Miluše Havelková.