Ve Vodňanech odstraňovali spadlý topol

Strakonicko - Strom spadl i na koleje směrem na Lnáře.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Štěrba

Ve Vodňanech v souvislosti se silným větrem vyjeli v pátek v 8 hodin pracovníci technických služeb k topolu, který v noci padl přes místní komunikaci v lokalitě Na Benďáku. Rozřezali jej a odstranili. „Jinak rámcově popadalo spoustu větví a vítr rozfoukal také spoustu odpadků z kontejnerů ve městě. Tyto následky odstraňujeme. Ještě budeme mapovat střechy obecních domů a další situaci,“ uvedl v pátečních dopoledních hodinách vedoucí střediska technických služeb Vlastimil Vondrys.



Pátek 24. února po silném nočním větru byl pro volyňské technické služby běžným pracovním dnem. „Neřešíme žádnou kalamitu, je klid,“ uvedl v pátek dopoledne Ladislav Bače, vedoucí technických služeb. Žádné spadlé stromy ani spadané tašky ze střech pracovníci neřešili, jen popadané větve.



V 8.30 hodin odstraňovali přešťovičtí dobrovolní hasiči spadlý strom, hotovo měli za necelou čtvrthodinu. Po 10. hodině informovala mluvčí HZS Jihočeského kraje Vendula Matějů, že blatenští profesionální hasiči vyjeli do Lhotky ke spadlému stromu u hájenky. Strakoničtí hasiči vyjížděli do ulice Plánkova, kde by měly být uvolněné střešní tašky…



Blatensko 24. února - V železniční dopravě byl omezen provoz kvůli překážce na trati v úseku Kasejovice - Lnáře mezi 9. a 10. hodinou.