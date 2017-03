V Záboří slavili den žen.

Záboří - V pátek 10.března v Záboří oslavili MDŽ. Obec připravila pro ženy tradiční společenský večer při příležitosti tohoto svátku v kulturním domě U Divišů.

Žen všech generací se sešlo odhadem na osmdesát! O krásnou výzdobu stolů se opět postarala Veronika, nájemce hospůdky. Ve velkých čirých vázách byly pod vodou naaranžované orchideje a jiné květiny a na hladině nad nimi svítily plovoucí svíčky.Tuto nádheru každý obdivoval. Pánové z „obslužné čety“ měli tentokrát černé košile se žlutými motýlky, pobíhali po sále s občerstvením, roznášeli víno a vodu ve džbáncích, pivo, kávu a zákusky a starali se o to, aby skleničky nebyly prázdné.

A jaký byl kulturní program? Se svým pásmem básniček vystoupily děti z naší mateřské školy. Vystupovat před takovým množstvím lidí jistě ani pro ně nebylo jednoduché. Ale tréma na nich znát nebyla, vždyť měly za sebou svoji paní učitelku, připravenou pomoci. Děti byly bezprostřední, milé a nebojácné a za svoje vystoupení sklidily zasloužený potlesk.

Dalším bodem kulturního programu bylo vystoupení skupiny FIVE FELLAS z Písku, která provozuje silovou gymnastiku. Těchto pět krásných kluků se při příchodu do sálu možná zaleklo toho množství žen, trochu zrozpačitěli, ale na jejich vystoupení to už vidět nebylo. Vystupují na různých akcích a plesech a sklízí obdiv nejen za svá vypracovaná svalnatá těla, ale hlavně za choreografii a samotné jistě velmi náročné cvičení. Jejich vystoupení bylo krásné a málokdo asi věděl, že v roce 2015 se tato skupina dostala až do semifinále soutěže Česko Slovensko hledá talent! Je jasné, že se ženám líbili a potlesk nebral konce.

K tanci a poslechu hrála kapela MINIMAX. Chlapi na sále sice chyběli, ale ženy si dovedou poradit v každé situaci a tancovaly spolu. Časem se našlo i pár odvážlivců, kteří mezi ženy přišli a k tanci je vyzvali, aby se starosta necítil mezi tolika ženami tak osamocen.

Všem organizátorům této akce patří velký dík za to, že se mohly ženy sejít a společně strávit příjemný večer. Domů si pak odnášely krásnou žlutou primulku.

Jaroslava Vodičková, Záboří